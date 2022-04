La sorprendente donación de James Rhodes por el cumpleaños de Santiago Abascal

Qué mejor que un natalicio para abrazar el altruismo. Eso ha debido pensar el pianista James Rhodes este jueves poco antes de llevar a cabo una donación que está siendo muy comentada.

El músico británico-español ha querido celebrar el cumpleaños del líder de la ultraderecha Santiago Abascal con un detalle muy especial. Rhodes ha sorprendido a todos con una donación a la ONG Open Arms, encargada de recoger a personas que escapan de sus países y se lanzan al Mediterráneo a rescatarlos, en nombre del líder de Vox.

Relacionada:

"Feliz cumple @Santi_ABASCAL. Para marcar la ocasión, he hecho una donación en tu nombre a @openarms_fund. Espero q aprecies el gesto. Me encanta q, además de celebrar un día tan grande para ti, muestre al mundo tu solidaridad con todos aquellos que son menos afortunados que nosotros", ha tuiteado Rhodes.

Feliz cumple @Santi_ABASCAL . Para marcar la ocasión, he hecho una donación en tu nombre a @openarms_fund . Espero q aprecies el gesto. Me encanta q, además de celebrar un día tan grande para ti, muestre al mundo tu solidaridad con todos aquellos q son menos afortunados q nosotros pic.twitter.com/qnfJ73J5ID

Para evidenciar su donación, el músico no ha dudado en compartir varias fotos en las que, en efecto, se puede leer el nombre de Santiago Abascal sobre la cantidad concedida a la ONG.

Relacionada:

El gesto ya lleva miles de 'me gusta'. La mofa de Rhodes está surtiendo efecto. Si bien el escarnio está siendo doble hoy para Abascal. A casi nadie le ha pasado desapercibido el hecho de que el líder de Vox cumpla años el mismo día en el que se conmemora la II República.

Santiago Abascal es racista y su apellido es árabe, es monárquico y nació el día de la República, alaba al ejército y no hizo la "mili". La ultraderecha es todo una mentira. pic.twitter.com/et0ShiSTMd

Santiago Abascal naciendo el día que se proclamó la Segunda República Española es que es tronchante 😂😂😂😂😂😂 un meme ese humano.

— do you get déjà vu? (@ariiimrrrc) April 14, 2022