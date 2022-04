Cachondeo en Twitter a costa del misterioso proveedor malasio de Luceño y Medina: "Dos chorizos y un San Chin Choon"

La misteriosa figura de San Chin Choon está dando mucho de qué hablar. Los interrogatorios a Alberto Luceño y Luis Medina, comisionistas de los contratos de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, han deslizado un nombre que no deja indiferente.

Como si de una película de Berlanga se tratase, las grabaciones nos legan un nuevo actor, hasta la fecha secundario, de nombre San Chin Choon. Apelativo con potencial para la guasa que, según aducen los concernientes, pertenecería al dueño de la empresa que les mandó el material y, de paso, les pagó la nada desdeñable cifra de seis millones de comisión.

Relacionada:

Un tipo generoso cuya identidad, por cierto, está todavía por esclarecer. Se sabe que es malasio y poco más. De hecho hay serias dudas de que el tal San Chin Choon sea realmente San Chin Choon y no un personaje creado ex profeso a modo de coartada.

Y como era de prever, la aparición en escena de San Chin Choon ha generado cierta algarabía entre la muchachada tuitera:

– ¿San Chin Choon? – Si no saben quién es M. Rajoy y no encuentran a mi hermano, ¿cómo van a encontrar a alguien inventado? pic.twitter.com/6WKUMtQ2Uf

San Chin Choon? NO, Chorizo, ud lo que es es un Chorizo…

No me he podido resistir, disculpen pic.twitter.com/9ynBxSUumE

— mmadrigal (@SoyMmadrigal) April 15, 2022