Àngels Barceló disecciona las explicaciones de Almeida: "Alguna responsabilidad política debería asumir"

Por Tremending

Más detalles sobre el caso 'Mascarillas' del Ayuntamiento de Madrid. Este lunes, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado que embargue bienes a Luis Medina por valor de casi 900.000 euros. El otro día supimos que el aristócrata, que debe 5.700 euros de una tarjeta de crédito, sólo dispone de una cuenta con saldo positivo de 247 euros.

Mientras, siguen las preguntas en el aire, como qué pintaba un primo de Almeida en esta historia, o por qué el Ayuntamiento de Madrid no denunció la presunta estafa cuando se vio que aquello era muy raro. Unas preguntas ante las que el alcalde no ha ofrecido una respuesta mínimamente creíble, más allá de acusar al PSOE de una "cacería".

Unas excusas que muchos no se han creído. Tampoco la periodista Àngels Barceló, como ha explicado este lunes en su programa Hoy por hoy en la Cadena Ser.

✍🎙 La firma de @AngelsBarcelo "Las explicaciones de Almeida nunca fueron creíbles. Pero dice que la víctima es él, no los madrileños estafados. Alguna responsabilidad política debería asumir" https://t.co/ildzY8EiWu pic.twitter.com/KbqBQu3pAw — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) April 18, 2022

"En ningún momento las explicaciones de Almeida han sido creíbles y han explicado con suficiente claridad qué es lo que ha pasado", ha asegurado Barceló, que también ha diseccionado los hechos. "Nos quedan claras unas cuantas cosas. Que tiene un primo que no trabaja en el Ayuntamiento pero que hace gestiones para el Ayuntamiento. Que Almeida habló con los comisionistas cuando al principio dijo que no. Que el Ayuntamiento sabía desde el principio que la partida de material sanitario era una estafa pero que no dijo nada…" , ha resumido la periodista.

Finalmente concluyó: "Almeida es el responsable de la gestión del dinero de los madrileños y ha fallado. Alguna responsabilidad política debería asumir por ello".

En las redes, muchos han reaccionado a las palabras de Barceló.

¿Pero qué responsabilidad política va a asumir si las empresas demoscópicas y los resultados electorales les dicen que a la mayoría de madrileños (y puede que de españoles) no sólo les da igual, sino que lo premian en las urnas? https://t.co/PHX3zTQQSq — Taylórico (@Taylorico) April 18, 2022

"Almeida es el responsable de la gestión del dinero de los madrileños. Alguna responsabilidad política deberá asumir por ello" https://t.co/llCbntwkl8 — Joaquín Vera (@jjoaquinvera) April 18, 2022

Cuanta razón @AngelsBarcelo , y lo peor no es que te estafen en época de necesidad 2 pillos, lo peor es que no denuncien cuando tienen conocimiento hace año y medio, escondiendo la cabeza, a ver si pasaba de largo. https://t.co/YHsVOdCj1a — Edu Granizo (@edugranizo) April 18, 2022

En su cabeza la víctima es él. https://t.co/q4MkqnbSVg — Haize YPuntico (@haize_m) April 18, 2022