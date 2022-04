Por Tremending

La actitud de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho viral en redes este martes tras pegar un empujón a la periodista de La Sexta Andrea Ropero, quien trataba de acercarse a la presidenta madrileña durante la toma de posesión de Alfonso Mañueco como líder del gobierno regional de Castilla y León.

El senador y coportavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyà, se ha hecho eco del altercado denunciando "el modelo de libertad" que supone mantener en el poder a ultraderechistas como Ayuso y ha mostrado su apoyo a Ropero. Además, ha recordado que "una democracia se mide por la libertad de su prensa."

Este empujón sintetiza el modelo de libertad de Ayuso. pic.twitter.com/uMFF2aa6Up — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) April 19, 2022

Dirigentes de otros partidos como Gabriel Rufián también ha respaldado la valentía de Ropero y ha alertado sobre lo que personas como Rodríguez se pueden atrever a hacer sin cámaras delante, y que además ese tipo de actitudes son las que a día de hoy se celebran e incluso votan.

De vídeo del empujón y bronca de Miguel Ángel Rodríguez se extraen 3 conclusiones claras: 1) Si actúa así frente a una cámara, imagina sin ella. 2) Esas formas hoy se avalan. Y votan. 3) @andrearopero es una extraordinaria periodista y se necesitan más como ella. pic.twitter.com/uql89ZLngM — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 19, 2022

La líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, también ha mandado un abrazo a la periodista, alegando que esta clase de actitudes son "intolerables". Más Madrid ha exigido la comparecencia de Rodríguez. "El matonismo con la prensa es incompatible con la democracia", ha sentenciado García.

Estos comportamientos son intolerables. Un abrazo😘 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 19, 2022

Acabamos de registrar la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez para que dé explicaciones. El matonismo con la prensa es incompatible con la democracia. pic.twitter.com/7JsfFKdFH7 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 19, 2022

Rodríguez ha negado haber empujado a nadie, sino que la había agarrado del brazo. Sin embargo, las cámaras de La Sexta han grabado el verdadero empujón que ha recibido la periodista.

Por su parte, Ropero ha reprochado al jefe de Gabinete su actitud grosera e irrespetuosa con la prensa. "No hace falta que me empuje", le ha dicho la periodista a Rodríguez, quien ha respondido que "lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora".

Ante sus palabras paternalistas, Andrea Ropero ha sido contundente: "Lo único que he hecho es preguntar a la presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. Nos han autorizado a hacer preguntas aquí. No voy a tolerar que usted me empuje." Además, también se ha pronunciado por Twitter para defender la libertad de prensa.

Seguiremos haciendo nuestro trabajo. Seguiremos preguntando y repreguntando. Cualquier empujón o insulto es un ataque contra la libertad de prensa y la profesión. Así NO. Gracias a tod@s por vuestro apoyo 💫 https://t.co/Wapa6s2e6E — Andrea Ropero (@andrearopero) April 19, 2022

Por redes, algunos usuarios han recordado los antecedentes judiciales de Rodríguez, detenido en 2013 por cuadruplicar la tasa de alcohol mientras conducía.

Conociendo al personaje y sabiendo que estaba en la fiesta de la ultraderecha, es normal que se comporte así.https://t.co/nu7iZiWFHL — Jose Luis (@JoseLuisSanz02) April 19, 2022

La periodista y escritora, Rosa María Artal, también ha tildado de "intolerable" la actitud del jefe de Gabinete de Ayuso, denunciando el auge de la extrema derecha.

Intolerable, todo mi apoyo @andrearopero Es lo que ocurre cuando la ultraderecha está tan crecida en el día de la infamia de Castilla y León

—

El empujón de Miguel Ángel Rodríguez a Andrea Ropero: "No puede tratar así a la prensa" https://t.co/ycm5l0DBVT — Rosa María Artal (@rosamariaartal) April 19, 2022

Rita Maestre ha declarado que tanto Rodríguez como Ayuso deben "pedir disculpas inmediatas" por la violencia con la que ha sido tratada la prensa durante la investidura de Mañueco.

El jefe de gabinete de Ayuso empujando literalmente a una periodista. Es un ataque a la libertad de prensa. Él y Ayuso tienen que pedir disculpas inmediatas. https://t.co/vi0ZNYyNHI — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) April 19, 2022

El también periodista de La Sexta, Josué Coello, ha calificado la agresión como "bochornosa", "irrespetuosa" y "peligrosa".

Qué bochornoso, qué falta de respeto y qué peligroso es este tipo de comportamientos. El empujón de Miguel Ángel Rodríguez a Andrea Ropero: "No puede tratar así a la prensa" https://t.co/LzKDs0PhGG — Josué Coello (@josue_coello) April 19, 2022

Otra de las voces que se han alzado ha sido la de Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde. El periodista ha considerado el empujón un "reto" y un "insulto" contra Ropero, a quien ha definido como "una profesional con mucha paciencia".

Hoy el jefe de gabinete de la Presidenta de Madrid @IdiazAyuso ha empujado, retado e insultado a una periodista de @El_Intermedio (una profesional con mucha paciencia, doy fe) por preguntar en una zona habilitada para ello.

Hoy en @MVTARDE ,el placaje. https://t.co/npemrHtszy — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 19, 2022