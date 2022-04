La certera reflexión de Ibai sobre la polémica de Piqué: "Yo lo que no haría es llevarme una competición española a Arabia Saudí, nunca"

Por Tremending

La polémica del futbolista Gerard Piqué con el traslado a Arabia Saudí de la Supercopa de España y las comisiones recibidas por el trato siguen coleando y atrayendo opiniones de todo tipo.

Una de las opiniones más esperadas por la juventud era la de Ibai Llanos. No solo por ser un referente para muchos jóvenes, además por la cercanía que mantiene el streamer con el futbolista, ya que son socios y amigos. Ibai ofreció a sus seguidores su opinión más sincera y una importante reflexión sobre los negocios.

Un par de vídeos del directo de hoy de Ibai tema audios Piqué. Stream completo: https://t.co/2AMoeMAPtd pic.twitter.com/S1p8RmKFQb — Sara de la Hoz 🔻 (@SaradelaHozM) April 19, 2022

"Yo lo que no haría es llevarme una competición española a Arabia Saudí, nunca. En mi puta vida", comenzó diciendo. El streamer reflexionó sobre cómo a pesar de haber hecho mucho dinero con su trabajo, siempre ha tenido unos límites. Ya sea porque el tipo de negocio no le convencía, como en el caso de las criptomonedas, o porque no se sentía a gusto con la empresa.

Esto no solo lo aplica ahora que tiene mayores posibilidades de elección, sino cuando "no tenía dinero". A pesar de que reconoce haber hecho cosas únicamente por dinero, jamás ha traspasado los límites que se ha puesto a sí mismo.

En casos de gente con mucho dinero que toma decisiones éticamente cuestionables para obtener aún más dinero, siempre hay una mezcla de desconcierto y acusaciones de avaricia. Sobre esto, Ibai reflexionó: "Yo tengo mucho dinero, pero a veces dices para qué más", sobre no hacer cosas con las que no se siente cómodo a pesar que podría beneficiarle económicamente.

Cómo el propio Ibai reconoce, tiene sus defectos y errores como todo el mundo, pero nunca está de más que una voz con tanto poder como la suya ofrezca reflexiones con los pies en la tierra y que sirvan de ejemplo positivo para los jóvenes.

