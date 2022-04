El doblaje de 'Los Soprano' que da en la diana sobre las comisiones de las mascarillas

Por Tremending

Hay momentos en los que la realidad supera a la ficción y otros, en los que retocar levemente la ficción da en el clavo.

El actor Víctor Clavijo compartió en su cuenta de Twitter una escena de Los Soprano con un doblaje que retrata de forma precisa todo el asunto de las comisiones de las mascarillas. Tras esto, alguno han bautizado la serie como Los SoPPrano.

En algún lugar, al principio de la pandemia… pic.twitter.com/1f1LyiM7AU — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) April 19, 2022

En la escena situada a comienzos de la pandemia, los protagonistas debaten sobre la ética de la propuesta de negocio con las mascarillas. Toni Soprano (representando a Luceño y Medina) propone al resto llevarse las comisiones.

"Es demasiado inmoral incluso para un mierda como tú. ¿Se te ha muerto alguien de covid en los brazos? ¿Un miembro de tu familia o alguien que quieras? A mí sí y no voy a traficar con algo de primera necesidad. Seremos mafiosos pero aún tengo ética", le replican.

Aunque Toni Soprano no se rinde: "Es un buen negocio, tengo un primo en el Ayuntamiento. Es hacer de intermediario, las paga el Ayuntamiento. Nos dan el dinero para comprarlas y nos quedamos con la mitad o más de la mitad".

Uno de los personajes no está nada de acuerdo y advierte: "Si me entero que coges un solo euro del dinero de los contribuyentes haré caer una montaña de mierda sobre ti y sobre el alcalde como nos has visto en tu vida".

Lo más sorprendente es lo bien que encaja todo el contexto real con la ficción. Quitando a los personajes, es una conversación que perfectamente pudo haber tenido lugar. Y a su vez, una trama que podría encajar con las de la serie.

El doblaje ha encantado a los tuiteros que no han parado de alabar la ejecución de Clavijo.

Menuda obra de arte 👏👏👏 Lo de Almeida, su primo y los comisionistas en Madrid. A veces la realidad supera la ficción 👇 https://t.co/FHz6Zn8HFC — PODEMOS (@PODEMOS) April 20, 2022

