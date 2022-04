La reflexión de Eduardo Madina sobre Vox por la que ha recibido mensajes de odio de la ultraderecha

Eduardo Madina se ha centrado en sus últimas intervenciones en criticar con dureza a Vox. Hace tan solo una semana reflexionaba sobre la diferencia entre la "violencia intrafamiliar" de la ultraderecha y la violencia machista.

En una nueva intervención en la Cadena Ser, ha reiterado la necesidad de crear un cordón sanitario alrededor de Vox antes de que sea demasiado tarde.

"Hay que repetirlo. Al clavo que hay que darle tantas veces hasta que entre. Cordón sanitario ya. Vox es el único partido no comparable a ningún otro en España. Nada se le parece", reflexionaba.

Ante estas declaraciones, la oleada de odio por parte de la ultraderecha no ha tardado en aparecer. Hay que recordar que Madina es víctima de ETA, pero no parece que sea de los que a la ultraderecha les gusta defender.

Incluso miembros de Vox han atacado públicamente a Madina, recordando la indemnización que recibió tras las lesiones provocadas por ETA y culpándole por recibir mayor cantidad que otras víctimas.

La crueldad de muchos mensajes es indescriptible: desde tuits ridiculizándolo por haber perdido un pie hasta otros señalando que el problema es que el encargado de hacerlo no fue Vox.

Muchos tuiteros han condenado este tipo de mensajes e intentan contrarrestar el ruido que genera la ultraderecha en cada oleada de odio que desatan.

Madina es víctima de ETA.

Pero no sé qué me da que los tuits de odio contra él no los va a investigar la fiscalía.

Es un pálpito que tengo.

— Anacleto Panceto (@Xuxipc) April 19, 2022