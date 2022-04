Cachondeo con los momentos más surrealistas de la comparecencia de Rubiales: "A este tío lo ha fichado José Mota, ¿verdad?"

Un día después de su comparecencia ante la prensa, los tuiteros aún siguen intentando digerir las palabras de Luis Rubiales este miércoles. Enfadado, molesto y presentándose como víctima de una campaña de "acoso y derribo", el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trató de defenderse tras verse directamente salpicado por las supuestas comisiones por la organización de la Supercopa en Arabia Saudí.

Al margen de sus explicaciones, en las que aseguró que todo es falso y que él no pactó nada con Piqué, en la rueda de prensa dejó varios comentarios que han llamado la atención en las redes. El programa El Golazo de Gol hizo un vídeo resumen de los momentos más extraños.

🇪🇸 Rubiales, presidente de la RFEF:

🤔 Nací en Motril

😯 Me partieron las piernas de pequeño

🤨 Voy sin gorra por la calle

😐 No bebo ni fumo, pero me van a meter un saco de cocaína en el maletero

🫣 Temo que me peguen un tiro y me tiren a una cuneta

📺 #Golazo pic.twitter.com/JfJz4402Au

