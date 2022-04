Gerard Piqué y Manolo Lama se enzarzan ante todo el mundo en Twitter : "Madre mía, qué espectáculo"

El escándalo por las comisiones de la Supercopa sigue dando mucho que hablar. Los audios filtrados de Gerard Piqué revelados por El Confidencial, indicarían que el jugador llegó a un acuerdo con Luis Rubiales para recibir comisiones millonarias por llevar la Supercopa a Arabia Saudí y han llevado a plantear si estaría en un conflicto de intereses.

Ahora, en las últimas horas, el debate se ha trasladado a Twitter donde el futbolista del Barça se ha enzarzado a la vista de todo el mudo con el periodista de la Cadena Cope Manolo Lama. La cosa empezó cuando Lama le pidió no dar "clases de moral" y aprovechó para recordarle el momento de 2014 en el que se encaró con dos agentes de la Guardia Urbana por una multa de tráfico en Barcelona.

Querido @3gerardpique te admiro como futbolista y como empresario, pero por favor no vengas a darnos clases de moral.

Recuerda lo que le dijiste a un guardia urbano.

"me tenéis envidia porque soy famoso", "me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero

— Manolo Lama (@lamacope) April 20, 2022