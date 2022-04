Por Tremending

Yolanda Díaz lo tiene claro: "Si yo fuese francesa votaría a Macron, pero al minuto siguiente me pondría a trabajar por un proyecto con un horizonte de futuro". Son las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo sobre las elecciones francesas.

A escasos días de la segunda vuelta de los comicios galos, con la amenaza de un posible triunfo de la ultraderecha de Le Pen, este jueves Díaz ha compartido un tuit con un vídeo suyo hablando sobre este asunto desde la Universidad de Santiago de Compostela.

La juventud francesa dice, con razón, que la política del mal menor conduce al desastre. Si yo fuese francesa, votaría a Macron, pero al minuto siguiente me pondría a trabajar por un proyecto con un horizonte de futuro. Hace falta una alternativa para ensanchar la democracia. pic.twitter.com/l3jXJfXcYc — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) April 21, 2022

"Si tuviera que votar el domingo sabría muy bien lo que iba a votar. Pero es cierto que el futuro no pasa por tener que elegir entre lo malo y lo peor", resume Díaz. Justo el dilema al que se enfrentan los votantes de izquierdas franceses.

"El futuro es vuestro y no va de elegir a Macron o a Le Pen" […] Eso es decirle a la ciudadanía que tiene que resignarse. Que no tenemos mucho más. El futuro no puede pasar entre políticas de derechas y de extrema derecha. El futuro tiene que pasar por los servicios públicos, por las escuelas infantiles, por los jóvenes…", asegura Yolanda Díaz.

El día después del debate entre Macron y Le Pen, muchos han atendido a las palabras de la vicepresidenta, que esta vez ha cambiado los datos por la reflexión, en un tuit que se ha hecho rápidamente viral.

