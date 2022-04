Vox no se entera y carga contra un libro sarcástico sobre el "adoctrinamiento" en la escuela catalana: "¿Sabéis que los libros están para abrirlos?"

Por Tremending

Hay una frase muy popular que dice: "No juzgues un libro por su portada". Pues eso, no lo hagas. En Vox Tarragona no han aprendido la lección y publicaron un tuit criticando un libro sobre el "adoctrinamiento" en la escuela catalana.

El problema está en que no han abierto el libro. De haberlo hecho se habrían dado cuenta de que se trata de una obra sarcástica. El propio autor les ha retratado con un sencillo e instructivo mensaje: "Lea".

El drama ocasionado con el libro es que en la portada había un ejercicio de unir puntos que formaba la frase "Espanya ens roba" ("España nos roba"). El problema de juzgar el continente en lugar del contenido es que no se puede ver el tono irónico con el que está escrito el libro.

Relacionada: La reflexión de Eduardo Madina sobre Vox por la que ha recibido mensajes de odio de la ultraderecha

Obviamente desde la ultraderecha han hecho un nuevo alarde de ignorancia y han puesto el grito en el cielo por semejante afrenta utilizando la ya clásica "saquen las zarpas de nuestros hijos". Porque como todo el mundo sabe, después de leer ese libro, el pequeño Nuño, Cayetano o Borja, aparecerá en el salón de su casa hablando en catalán y soltando proclamas independentistas tras el lavado de cerebro que ha sufrido.

Después de semejante disgusto y tres infartos de miocardio (cada uno), los padres tendrían que enviar a sus hijos a un campamento de reconversión español, con todo el follón que eso supone.

La moraleja de esta historia parece clara, pero los tuiteros se han encargado que la ultraderecha la recuerde, más teniendo en cuenta que se acerca Sant Jordi.

¿Sabéis que los libros están para abrirlos? No son solo cubiertas para llenar estanterías de las librerías. Abriendo las cubiertas con suavidad descubriréis lo que se encuentra dentro de los libros. Aprovechad Sant Jordi para leer y no ser tan ignorantes. https://t.co/nykYRIbj2L — Ladrón De Callejones (@LadronDeCalle) April 22, 2022

La inteligencia os persigue pero vosotros sois más rápidos. — Domingo 🔻 (@izualdomingo) April 21, 2022

Ser tan delayed debería doler. https://t.co/1GpcorAdbS — Puercoespanda 🚀 (@Puercoespanda) April 21, 2022

¿ Confirmamos que pillar la ironía requiere cierta inteligencia? Confirmamos que pillar la ironía requiere cierta inteligencia. https://t.co/DVpCMagp9y — ojalasupieratantocomovosotros (@Ojalasupierata1) April 21, 2022

Luego que si la superioridad intelectual de la izquierda…

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/ssmXsZTAoJ — 𝕮𝖆𝖕 𝕬𝖕 (@CapitanApio) April 21, 2022

Tampoco era necesario demostrar de forma tan clara que tenéis dos neuronas y hace años que no se encienden. Tenéis la misma capacidad de comprensión lectora que una almendra, felicidades por el ridículo. https://t.co/y8RI3uHtaA — 💫 (@petitafesta) April 22, 2022

Este es el nivel demencial de V0x, confundir un libro de humor satírico con un libro infantil. Porque claro, lo de leer de que va el libro, es nuevo para ellos.

Y el toquecito fascista de INTOLERABLE LA EDICION https://t.co/twh2s5kwnw — El Inkreible Ojú (@DavidMagranial) April 21, 2022