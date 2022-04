El hilo sobre el secreto tras un edificio de la Gran Vía de Madrid en el quizá ni te has fijado: "Tenemos que recuperar ese cacho de historia"

Captura de Twitter.

Por Tremending

Este fin de semana la comunidad de Twitter ha vuelto a hacer viral un hilo de uno de sus usuarios. Esta vez, la historia que sorprendía e inundaba el timeline la ha contado un tuitero dedicado al urbanismo que ha investigado sobre uno de los edificios más destacados de la Gran Vía. Puede que no tanto por su presencia como por su ocupación, la sede de los Juzgados de lo Contencioso es un conocido edificio del que quizás no conocías su historia.

De acuerdo con lo que ha explicado Antonio Giraldo en su hilo, la actual fachada del número 19 de la gran avenida es una falsa pared que pusieron delante del edificio original que pertenecía a uno de los primeros almacenes de Madrid, los Almacenes Rodríguez, de López Otero, construido en 1921. Francisco Calero Fernández fue el arquitecto encargado de dirigir esta remodelación entre 1975 y 1977. Una obra que el tuitero ha calificado de "chapuza". "Vaya horror de edificio, ¿Cómo pudieron hacer esto aquí?", se pregunta.

La Gran Vía de Madrid tiene un montón de edificios de muchos estilos diferentes y con mil historias cada uno. Pero, hace poco, paseando por delante de uno de ellos que nunca me había parecido relevante, me paré y me fijé en que algo MUY extraño pasaba con él… ⬇️Hilo⬇️ pic.twitter.com/PgLBbPkCPN — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Concretamente me refiero a este edificio, el número 19. Seguramente algunos hayáis pasado por allí y también os hayáis parado, pero para pensar algo estilo… "vaya horror de edificio, ¿cómo pudieron hacer esto aquí?". Y bueno, no entro al tema estético (…PERO). pic.twitter.com/sZgwnLlPn4 — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

La cosa es que es el típico edificio setentero, de esos años en los que hicimos cosas "cuestionables" en las ciudades. En Madrid, más. Esa fachada acristalada que da también a la calle trasera, podría tener su gracia, pero caramba, en la Gran Vía… queda impactante. pic.twitter.com/m02NJiiHoK — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Resulta que el antiguo bloque tenía una edificación mucho más fina y atractiva, que no desentonaba con el resto de fachadas como sí que sucede ahora. El urbanista no se ha sorprendido de que este "desastre" tuviera lugar en los años 70, pues no fue hasta el 2000 cuando se empezaron a regular estrictamente estas reformas con el objetivo de garantizar la conservación de edificios emblemáticos e históricos. "Lo cierto es que esto de recubrir fachadas para que parecieran "más modernas" en los años 70 era más normal de lo que podáis imaginar. Mirad este caso: el edificio Schofield en Cleveland (Ohio, EEUU) en 2016 hacen una reforma, pican ese horror de fachada, y aparece la sorpresa", señala Giraldo.

Echando un vistazo a sus datos catastrales, está fechado en 1970, sin sorpresas. Revisando el PGOU de Madrid, pues un edificio sin más y por supuesto sin ninguna protección arquitectónica. Sin sorpresas… pic.twitter.com/i0KIC5sGx4 — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Ahora mismo lo ocupa la sede de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, pero originalmente fue la sede del Banco de Crédito Agrícola (¡y hasta creo que leo esas iniciales en la parte superior a modo de viejo logo!). Tampoco ninguna sorpresa… pic.twitter.com/LRYgU2VwPr — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Pero ahora es cuando vienen las curvas en esta historia. Mirándolo (y odiándolo un poco) atentamente, hay algunas cosas que no me cuadran muy bien. Por ejemplo, ¿por qué en las parte superior hay dos franjas laterales de la fachada que están huecas? ¿Quizá para armonizar? Hmm… pic.twitter.com/nswQ7JfzPL — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022



"Tenemos que recuperar ese cacho de historia de la Gran Vía que aún no se ha ido del todo. Si no hacemos nada, el edificio podrá ser demolido completamente en el futuro", ha concluido. Desde el año 2012, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han iniciado una serie de reformas legislativas con el objetivo de "flexibilizar" el suelo y mejorar el aprovechamiento económico que han facilitado el derrumbe de este tipo de construcciones.

O, ¿por qué tanto la fachada delantera como la trasera están como sobresalidas hacia adelante? ¿por qué no limitarse a hacer una fachada alineada con las de sus dos edificios vecinos? Quizá para crear una sensación a propósito, pero no sé, me parece raro. pic.twitter.com/XYAfkgzxD1 — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Intentado buscar datos y fotos sobre su construcción llego a otro edificio… al que existía ahí anteriormente. Y este sí merece la pena su presentación, pues fue uno de los primeros grandes almacenes de Madrid. Con todos ustedes: los Almacenes Rodríguez, de López Otero. pic.twitter.com/WpEVatvXhU — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Construidos en 1921 con una cierta inspiración Art Decó. Un edifico que en cuanto comparas con el actual, sí, te echas las manos a la cabeza. Aquí algunas fotos más. Uno de esos tantos de miles que hemos perdido en Madrid … ¿sí? pic.twitter.com/tdFNTDJ8RO — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Intenté buscar fotografías de su demolición o de la construcción del actual como por los años 70, según el catastro. Pero no solo no encontré nada, sino que en las fotografías aéreas durante esos años no se aprecian grandes cambios, quizá algo en azoteas pero…RARO. pic.twitter.com/MjAPOB7IeC — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

En este punto cualquiera podría decir "venga déjate de rayadas mentales, friki, y vámonos de aquí" Vale, pero es que pasa algo más… ATENCIÓN. Vamos a volver a pasear delante de él, y vamos a mirar su fachada de cristal efecto espejo. Pero afinad la mirada y mirad más allá. pic.twitter.com/7RBNKH1jBX — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Vale que la fachada refleja un montón… aún así fijándonos muy muy atentamente… ¿no os parece como que hay algo detrás de los cristales? ¿como otras ventanas duplicadas con formas distintas?

Es más, creo que hasta podemos hacer un dibujo con lo que se ve detrás ¿no? pic.twitter.com/lOL7GIkydU — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

BOOOMBA. ¡¿Lo estáis viendo como yo?! ¡¡¡¿No os parece haber visto esa composición del dibujo antes?!!!

Espera vamos a hacer otra comparación: pic.twitter.com/lfCQAnFVE3 — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

¡Que está detrás! ¡¡¡Que la fachada vieja está detrás!!!

¡Claro! Por eso tiene esas dos franjas en la azotea, caramba porque son las terrazas del edificio original. Y claro, por eso la nueva fachada está sobresalida, ¡porque la vieja continúa en su sitio! pic.twitter.com/WZtrpFiCBu — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

¡¿Qué narices ha pasado aquí?! Pues que el viejo edificio de 1921 nunca fue demolido (claro, por eso no lo encontraba), sino que fue profundamente reformado por Francisco Calero Fernández entre 1975 y 1977, quien le puso una nueva fachada "de mentira" de acero y vidrio. — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

La fachada original, también la trasera, fue limpiada de ornamentos y ocultada tras esa especie de cortina – fachada que hoy luce. Flipas. Aunque el interior también fue profundamente alterado, y por eso catastro lo reescribió a una nueva fecha, el edificio original nunca se fue. — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Lo cierto es que esto de recubrir fachadas para que parecieran "más modernas" en los años 70 era más normal de lo que podáis imaginar. Mirad este caso: el edificio Schofield en Cleveland (Ohio,EEUU) en 2016 hacen una reforma, pican ese horror de fachada, y aparece la sorpresa: pic.twitter.com/xVhfALJ2wu — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Y llegados a este punto, donde una vez más tenemos en Madrid reclamos de los que pasamos de largo, hay dos cosas que me preocupan:

1. El edificio, aunque profundamente reformado, sí es el original, entonces ¿por qué no tiene protección? Las fachadas viejas siguen estando. — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Y 2, y más importante. Tenemos todavía la oportunidad, y debemos, devolver la fachada a su estado anterior. Tenemos que recuperar ese cacho de historia de la Gran Vía que aún no se ha ido del todo. Si no hacemos nada, el edificio podrá ser demolido completamente en el futuro. — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022

Y ahora, quienes no lo supierais, ya lo sabéis. Paraos la próxima vez delante de Gran Vía 19 y mirad más allá del espejo. Estaréis mirando hacia 1921, a esa vieja Gran Vía. A los Almacenes Rodríguez, de algún modo. Querida Madrid, siempre sorprendiendo.

Fin del hilo. pic.twitter.com/Jd05kYleqk — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 22, 2022