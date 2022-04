Mañueco felicita a Macron por su victoria de "la moderación y el diálogo" y los tuiteros alucinan: "Tienen una desfachatez que asusta"

La victoria de Macron en Francia ha provocado multitud de mensajes de felicitación de diversos políticos españoles, como es habitual. Uno de ellos ha llamado especialmente la atención.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha congratulado al reelecto presidente y ha dejado el siguiente mensaje: "Su triunfo en las elecciones presidenciales francesas representa la moderación y el diálogo, así como la defensa y el valor de la Unión Europea".

La cuestión que más ha alucinado a los tuiteros es que celebra la derrota de la ultraderecha y la victoria de "la moderación y el diálogo". Si Le Pen y la ultraderecha no tienen ninguno de esos valores, sorprende un poco que se haya asociado con Vox para formar su Gobierno.

A su vez, sus socios de Gobierno estuvieron acompañando y apoyando al partido que no representa "la moderación y el diálogo", según ha publicado su vicepresidente. Como diría el refrán: "Dime con quién andas y te diré quién eres".

La felicitación de Mañueco ha dejado estupefactos a los tuiteros, que han criticado con dureza el doble rasero del presidente de Castilla y León.

Te lo pongo en mayúsculas para que lo leas bien, y te enteres, que parece que no.

NO SÉ SI TE DAS CUENTA DE QUE FRANCIA HA RECHAZADO A LA ULTRADERECHA QUE TÚ HAS METIDO EN TU GOBIERNO. QUÉ VERGÜENZA…

No se puede pactar con la extrema derecha y combatirla a la vez. No se puede hablar de moderación y pactar con el extremismo. No se puede defender Europa y dar alas a quienes quieren destruirla https://t.co/MRUc9Ds6D4

— Luis Tudanca (@luistudanca) April 24, 2022