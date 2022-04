Imagen combinada de Marine Le Pen y un tuit de Gerardo Tecé. - Europa Press/AFP/Denis Charlet

Por Tremending

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia han dejado un escenario de alivio por la derrota de Marine Le Pen. Sin embargo, la candidata de extrema derecha ha conseguido aumentar su apoyo con más del 41% de los votos.

Líderes europeos, que contenían la respiración ante una hipotética victoria de la ultraderecha, ahora respiran tranquilos porque las urnas no han permitido a la líder de Agrupación Nacional llegar al Elíseo.

Aun así, cientos de usuarios han mostrado su preocupación no solo por los datos cosechado por la candidata, sino por tener que elegir entre "Guatemala o Guatepeor".

Es muy buena noticia que no haya ganado la ultraderecha en Francia, pero esta rueda entre Guatemala o Guatepeor solo nos lleva a la apatía y a la frustración.⁰Necesitamos cambios, garantías y esperanza. Expectativas de futuro. — Aina Vidal Sáez 🔻 (@AinaVS) April 25, 2022

Lamentan que la permanencia de Emmanuel Macron en el Eliseo no es una buena noticia porque, de algún modo, persistirán "las políticas que alimentan" a la derecha radical. Así se ha pronunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha pedido apoyar a Jean-Luc Mélenchon.

En Francia pierde la ultraderecha y es una buena noticia, pero ganan las políticas que la alimentan.

Las elecciones legislativas de junio son una nueva oportunidad de construir un país para su gente.

Como dice @JLMelenchon, la tercera vuelta empieza hoy. Fuerza desde @PODEMOS — Ione Belarra (@ionebelarra) April 24, 2022



La politóloga Carolina Alonso celebraba que Francia haya "apartado al fantasma de Le Pen", pero ha recordado que no se puede olvidar que "el 40% de votantes optaron por la ultraderecha". En la misma línea, se han pronunciado otros usuarios.

Parece que en Francia han apartado el fantasma de Le Pen, pero lo olvidemos que más de un 40% de votantes optaron por la ultraderecha.

No se me olvida que Melénchon podía haber sido el rival de Macron, si no hubiese habido 5 candidaturas de izquierda. — Carolina Alonso (@Carolalon1) April 24, 2022

42% de la gente votando a la ultraderecha en el segundo país más poblado de la Unión Europea. Es para acojonarse. — Quique Peinado (@quiquepeinado) April 24, 2022

En cuanto a Francia, hay algo que vuelve a ser necesario: mencionar las obviedades

La democracia no es un estado natural. Requiere de compromiso para defenderla

Y no es que la cosa deje de ir de izquierdas y derechas. Que no sé.

Es que empieza a ir de democracia o autoritarismo — José Luis Sastre (@jl_sastre) April 24, 2022

Mélenchon celebra la derrota de Le Pen. Se apunta parte del resultado de Macron. Promete luchar por los desfavorecidos. Dice que es el momento de actuar y pide el voto para Francia Insumisa y poder ser un primer ministro capaz de provocar un verdadero cambio — Ramón Lobo 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) April 24, 2022

Han salvado una "bola de partido" para evitar el peligro de que ganara la extrema derecha en Francia, pero el porcentaje de Le Pen es espectacular y preocupante para las legislativas de dentro de dos meses. — Fernando Garea (@Fgarea) April 24, 2022

Si la democracia no se extiende a la economía, Le Pen o Abascal seguirán creciendo. Macron no agrede a minorías como Le Pen. Pero si la democracia gobierna para los ricos igual que lo ha hecho históricamente el fascismo, es cuestión de tiempo que la mayoría no sepa diferenciarlos — gerardo tecé (@gerardotc) April 24, 2022

Que ha ganado Macron, sí, pero Le Pen ha subido de un 33% en la segunda vuelta en 2017 al 42% hoy. Es para estar más preocupados que contentos. — Prendente (@prendente) April 24, 2022

Por lo menos Macron es un poco menos facha que Le Pen. Y hasta aquí mi análisis en profundidad de las elecciones francesas. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 24, 2022

– ¿Tú eres de los que ve el vaso medio lleno o medio vacío?

– Le Pen ha sacado el 40% de los votos en Francia.

– No vuelvas a mirar el vaso. — CELESSON (@chemapizca) April 25, 2022



Otras reacciones se han producido a raíz de las declaraciones de dirigentes del Partido Popular, que han felicitado a Macron a pesar de la clara sintonía entre los populares y la extrema derecha de Vox. Sintonía que se ha concretado en un gobierno de coalición en Castilla y León.

Lo que ha decidido Francia es no seguir por el camino de la ultraderecha. El mensaje contrario que el PP en España, Sr @FeijooGalicia https://t.co/eE2Ynups4z — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 24, 2022

Menudo hipócrita @FeijooGalicia que acabas de dar el visto bueno a un gobierno con la extrema derecha en #CastillayLeón. https://t.co/ygNL9ejN9P — Alex Carrera Cabrera 🇪🇦🇪🇺🇺🇦 (@AlexCarreraCab2) April 24, 2022

Lo contrario que vosotros con Vox aquí. https://t.co/in7L18nOk6 — Dimas Gragera (@dimasciudadano) April 24, 2022

Como el PP de Castilla y León, vaya. https://t.co/MdufTnDvEN — Diego Navarro (@d_navarro09) April 24, 2022

Si, y vosotros Feijóo abrazar a la ultraderecha

VOX = LePen https://t.co/Luk01lTBbV — Alfonso Muñoz Cuenca (@almucuen) April 24, 2022

El cinismo del PP blanqueado el fascismo no tiene límites https://t.co/pFZiDMxRzB pic.twitter.com/JbjtvZVMaF — Grezzi CompromísVLC 🔻🚲 (@giuseppegrezzi) April 25, 2022

Nosotros en cambio metemos en el gobierno de CyL a la ultraderecha, porque sabemos que a nuestros electores les gusta esta caradura superlativa que derrochamos, diga mejor Mañueco. https://t.co/a3Va0Jy083 — Rosa María Artal (@rosamariaartal) April 25, 2022

Deben creer que el votante es tonto https://t.co/W4GZa7sy73 — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) April 24, 2022

Ya se sabe que en redes sociales todos falseamos un poco nuestras vidas. https://t.co/NgqVyquTUj — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) April 24, 2022