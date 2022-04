Twitter será finalmente de Elon Musk. Este lunes, el magnate cerró un acuerdo para comprar la red social.

La oferta se venía discutiendo varios días, pero en las últimas horas todo se precipitó.

Y claro, los comentarios sobre el tema están desatados.

44.000 millones de dólares será el precio (o por ahí).

Sí, amigos. Lo que hacemos aquí todos los días vale 44.000 millones de dólares. Podéis estar orgullosos.

Es un buen pico, pero no hay que olvidar que Musk es el hombre más rico de la Tierra en estos momentos. Pocas cosas hay que no pudiera comprar.

Y, ojo, a día 25. Este sí llega bien a fin de mes.

Al margen de lo económico y empresarial, Twitter es uno de los más importantes ágoras de la comunicación actual, donde unos 217 millones de usuarios activos, políticos, periodistas, científicos, líderes mundiales o ciudadanos de a pie, hablan, se relacionan, debaten y, bueno, también otras cosas…

El 'cofundador' de empresas como Paypal, Tesla o SpaceX, sabe bien lo que compra. Es un usuario verdaderamente activo y muy polémico también.

El discurso de Musk es que quiere comprar la red social para mejorarla por su importancia para la libertad de expresión mundial.

Su llegada, seguro traerá cambios.

En un tuit ha asegurado que quiere hacer público el algoritmo, acabar con los bots y verificar a todos los seres humanos, entre otras cosas.

No pienso pronunciarme sobre Elon Musk hasta saber si vamos a poder editar tuits o no.

Lo cierto es que hay muchas cosas muy mejorables en la red social.

Sin embargo, ver a un multimillonario como él hacerse con el control total de una plataforma tan importante para todo el mundo no deja de dar cosa.

Solo el tiempo dirá si sus buenos propósitos son sinceros.

Mientras tanto, los tuiteros siguen analizando el futuro de esta red social.

Me la suda Musk no te tengo miedo come fight me payaso (ง •̀_•́)ง

— Héctor Bometón (@Mierdecitas) April 26, 2022