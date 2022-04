Por Tremending

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido preguntada este martes en el Senado por la polémica del 'caso Pegasus', por la que el CNI habría espiado a los políticos independentistas catalanes.

Robles ha respondido con desdén que "no conocía" The New Yorker, el medio que había publicado el supuesto caso de espionaje. La ministra también ha señalado "no conocer" a Citizenlab, la plataforma de investigación canadiense que reveló el uso del software Pegasus.

Varios usuarios de Twitter se han mostrado sorprendidos de que la ministra de Defensa desconociese la reputada revista neoyorquino.

¿Ha dicho Margarita Robles que no conoce The New Yorker? — Miguel Muñoz Ortega (@miguelmunozort) April 26, 2022

"No sé quién es The New Yorker ni quién es ese laboratorio". (Margarita Robles, en el Senado) Una de las características más tristes de la política española es lo malos que son todos (pero todos) en una de las mañas capitales del desempeño institucional: el control de daños. — Pedro Vallín (@pvallin) April 26, 2022

"Usted habla del @NewYorker, yo no conozco este medio de comunicación" Margarita Robles — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) April 26, 2022

🧙‍♀️El periodista de New Yorker ( Roman Farrow) que ha destapado el Catalán Gate avisa de que habrá más casos.

Una actividad delictiva y/o ilícita , Sr Sánchez , no puede ser secreto de Estado. Actuen y que nos enteremos todos, la información es un derecho que nos están usurpando — Julia Bayo Gallego (@JuliaBayo1) April 22, 2022

Margarita Robles no sabe qué es el New Yorker y el New Yorker no sabe quién es Margarita Robles.

Empate técnico. — Superlópez 🎬 (@Superlopezxxl) April 26, 2022

Es delicioso ver al mundo al que vamos, lleno de ineptos y gandules. Una ministra que no conoce el New Yorker. Les da igual quedar como mentirosos o ignorantes 🤣🤣🤣 — Josep Ros (@josepros) April 26, 2022

Segunda vez que Margarita Robles cuestiona @NewYorker en menos de media hora. La primera ha dicho que no conocía ese medio. Flipo. — Ana Tudela Flores (@latule) April 26, 2022

Margarita Robles: "Usted habla del @NewYorker, yo no conozco este medio de comunicación". Ya que tiene el control político del CNI y es Ministra de la Defensa por lo menos un informito bien hecho lo podía pedir. Así queda un poquito regular, vaya. — Giuseppe Quaresima (@PeppeQuare) April 26, 2022