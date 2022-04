El rey Felipe VI. A. Pérez Meca / Europa Press

Por Tremending

La publicación del patrimonio de Felipe VI ha revolucionado a los tuiteros, y no es para menos. No todos los días se conoce cuánto dinero tiene el monarca, y sin ir a La Resistencia.

La noticia ha evidenciado la precaria situación que vive el rey, con tan solo dos millones y medio de euros de patrimonio. En comparación con otros monarcas, la situación es embarazosa. En las reuniones anuales secretas de los reyes del mundo, los demás lo miran por encima del hombro por el poco dinero que tiene.

Tan dura es su situación, que para poder llegar a fin de mes tienen que pagarle todos los gastos. No puede ni invitar a un café. O peor aún, cuando invita dice la típica frase de: "No te preocupes, que paga la empresa".

Fuentes especializadas han afirmado que han visto al monarca mintiendo sobre la edad de sus hijas para que suban gratis al autobús e incluso, que se lleva los azucarillos de las cafeterías para rellenar el azucarero de casa. Todo un drama.

La publicación de estos datos coincide con la polémica de su padre, el rey emérito, por lo que cualquiera diría que es un lavado de imagen. Pero a qué precio, comparando patrimonios de uno y otro, tanta transparencia deja en mal lugar al actual rey.

Volviendo a las comparaciones con el resto de mortales, es mucho dinero. No como para comprar Twitter, pero mucho. No es sueldo de comisionista, pero no se queja.

Las cifras han sorprendido a los tuiteros. Algunos han mostrado sus sospechas de que no sean del todo ciertas, otros especulan con el duro trabajo que ha supuesto amasar ese patrimonio, hay para todos los gustos…

De los creadores de de los mineros son unos privilegiados llega "poco patrimonio tiene Felipe VI para lo duro que trabaja por España". — Mortadela (@MortaSiciliana) April 26, 2022

¿Cómo ha conseguido el rey Felipe VI un patrimonio personal de 2,5 millones de euros?

Su retrato oficial lo explica: sentado, sin hacer nada, tocándose los huevos. pic.twitter.com/YFlRaHVuZN — Javier Durán (@tortondo) April 25, 2022

Mientras el rey sea inviolable, es imposible saber si el patrimonio que declara es real y se puede saltar cualquier Real Decreto publicado en el BOE sin consecuencia alguna. Ningún maquillaje puede tapar lo que significa una jefatura del estado hereditaria por encima de la ley. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 25, 2022

¿Vosotros os creéis que el rey tiene un patrimonio de dos millones y medio de euros? — La Llama Insurgente (@OLAQFAS) April 25, 2022

No empeceis a sacar conclusiones apresuradas por lo del patrimonio del rey, que todo tiene una explicación. pic.twitter.com/TO1bjJ3vC3 — CELESSON (@chemapizca) April 25, 2022

Por lo que dice Casa Real, Felipe ha ahorrado todo lo que ha ganado desde que le pagamos un sueldo. (Ha ganado 4 millones brutos pero una parte fueron impuestos). Ahorra todo porque no paga nada, se lo pagamos todo entre todos además del sueldo. https://t.co/vs2EEkDQpk — Fátima Caballero (@FatymaCaballero) April 25, 2022

Otro que puede ir a la zona VIP del concierto de Rosalía… pic.twitter.com/IfYC69FTxs — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) April 25, 2022

¡Qué puto amo doblando camisetas debe ser Felipe VI! pic.twitter.com/tYsJdtRj2B — Javier Durán (@tortondo) April 25, 2022

Felipe VI ha hecho público su patrimonio personal no secreto. — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) April 25, 2022

Felipe VI: tengo 2,5 millones de euros de patrimonio personal Españoles: pic.twitter.com/iSjpAZpCMT — España Bizarra (@espanabizarra) April 25, 2022

Felipe VI, Rey de TODOS los españoles… 😏😏😏 pic.twitter.com/C7IhG49XwQ — Protestona ۞ (@protestona1) April 26, 2022

Casa Real publica el patrimonio de Felipe VI. Así a bote pronto el monarca recibió cerca de 4,2 millones de euros gracias a la asignación desde que era príncipe. Ahorró unos 2,6 millones. Que sea noticia que se haga público lo que hace el Rey con el dinero del contribuyente… — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) April 25, 2022

Felipe VI empezó a percibir salario en el 98… más o menos cuando yo. Y os aseguro que su patrimonio y el mío se parecen en que ambos se llaman patrimonio… — Julio Lleonart (@juliolleonart) April 25, 2022

El debate sobre el patrimonio del Rey es necesario y pertinente, pero no olvidéis que dos tíos con un par de llamadas y una vía de entrada en el Ayuntamiento de Madrid se llevaron más del doble en comisiones que Felipe VI en 25 años — Rodolfo Irago (@RodolfoIrago) April 25, 2022

Lo normal, lo que tenemos cualquiera que hemos estudiado y trabajado desde los 18 años.https://t.co/WRtiddC66C vía @el_pais — Xabier Lapitz (@Xlapitz) April 25, 2022