El lamentable discurso de Villacís sobre los contratos de las mascarillas que ha indignado a los tuiteros: "Menos teatro"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Marta Fernández / Europa Press.

Por Tremending

El asunto de las comisiones en los contratos de material sanitario en el Ayuntamiento de Madrid continúa coleando. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lanzado un discurso sobre la necesidad de los famosos contratos de mascarillas que ha indignado a los tuiteros.

📹 VÍDEO | Begoña Villacís, en el Pleno sobre la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid: "¿Cuántas vidas hemos salvado? ¿Por qué nadie está hablando de eso? Gracias a aquel maldito contrato, también lo digo" pic.twitter.com/WniBJ2YuAK — Radio Madrid (@RadioMadrid) April 26, 2022

La vicealcaldesa ha defendido que gracias a los contratos se consiguió el material sanitario de forma rápida en un momento de necesidad. "¿Por qué nadie está hablando de todas las vidas que hemos salvado, gracias a aquel maldito contrato?", defendía.

El problema surge cuando, a pesar de la velocidad de su llegada, parte del material sanitario no servía de nada porque estaba defectuoso o sin homologar. Es como si una pizzería promete llegar con el pedido en cinco minutos y lo cumple, pero la comida está caducada y no se puede comer. Cumple con la rapidez, pero no con la calidad.

Lo de la cantidad de vidas que ha salvado es relativo, por el tema anterior y porque hecho de otra manera se podrían haber ahorrado cosa de cinco o seis millones de euros que servirían para conseguir aún más material sanitario. Y encima homologado.

Las palabras de Villacís han provocado la indignación de los tuiteros, que no han dudado en recordar el 'detallito' de que el material estaba defectuoso. Además, por lo que sea, no ha gustado el asunto de utilizar las vidas de la gente para justificar un posible caso de corrupción.

Maldito contrato NO. Estafa con dinero público SÍ y encima VICTIMISMO. Menos teatro. https://t.co/KoOr4qHitj — Mamen Mendizabal (@MamenMendi) April 26, 2022

Los tests eran defectuosos, los guantes no eran los adecuados, las mascarillas eran de baja calidad, señora Villacís. — Marian (@SomaloTena) April 26, 2022

Y todo por culpa de un maldito contrato, mientras en residencias de muerte de Madrid morían ancianas/nos. https://t.co/cn3XVwgMcO — jeremiasASP (@jeremia73858729) April 26, 2022

Qué mascarillas? Las que estaban sin homologar? Y cuantas vidas se perdieron con el dinero que ha ido para mordidas y comisiones? ¿Cuantas, Cúantas? — ANA (@Villamor79LR) April 26, 2022

Pero qué poquita vergüenza tiene esta señora…😳 https://t.co/6dhuRV3dxg — Protestona ۞ (@protestona1) April 26, 2022

Teniendo en cuenta que se pagaron a 5 veces su valor, deberías hablar de todas las vidas que se podían haber salvado, y a cuanta gente dejasteis morir al firmarlo. — Eløn Musk (@Satanislavsky) April 26, 2022

Cuántas vidas se perdieron por no derivar a los enfermos a Centros Hospitalarios?

8000 ancianos solo institucionados. En domicilios no hay datos. — ANA (@Villamor79LR) April 26, 2022

Ni una vez en tres años, ni una sola, ha hecho o dicho Villacís algo mínimamente decente desde su cargo. https://t.co/uoq4JqXMrB — Otis B. Driftwood (@obdriftwood) April 26, 2022

En otras ciudades se salvaron más vidas y sin robar dinero…..justificar que alguien robe en estas circunstancias le hace cómplice de la corrupción. — robindelasredes (@robindelasredes) April 26, 2022

La pregunta es otra ya que tiene la osadía de exculpar a ladrones y su mala gestión apelando a vidas. ¿Cuantas vidas se hubieran salvado con el dinero de los madrileños gastado en yates, casas, coches etc si se hubiera invertido en medios de protección? — Parménides de Elea (@DeParmenides) April 26, 2022