Por Tremending

"Hay lapsus imperdonables y este lo es". Así ha resumido este miércoles Pedro Sánchez su error al dirigirse al diputado y portavoz de ERC, Gabriel Rufián, durante la sesión en el Congreso de los Diputados.

La presidenta del Congreso daba la palabra al presidente del Gobierno y este comenzaba su alocución diciendo: "Muchas gracias señora presidenta, señor Abascal… o mejor dicho señor Rufián". Efectivamente, Sánchez se dirigió a Rufián por el nombre del líder ultraderechista de Vox, Santiago Abascal. Rápidamente Sánchez comenzó a pedir disculpas, sonriendo. La cara de Rufián en esos momentos era todo un poema.

🗣️"Ha sido un lapsus imperdonable": Pedro Sánchez confunde a Rufián con Abascal y pide perdón

Posteriormente, Rufián respondió con ironía a Sánchez. "Señor presidente, que me espíen vale, pero que me llame a Abascal ya me fastidia", aseguró. Ahí al presidente del Gobierno ya no le hizo mucha gracia.

📺 TV en DIRECTO | Rufián responde con ironía al lapsus de Sánchez: "Señor presidente, que me espíen vale, pero que me llame a Abascal ya me fastidia"