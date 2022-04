El mundo de la cultura y la política llora la muerte del actor Juan Diego: "Hoy este país es más pobre"

Por Tremending

La muerte del queridísimo actor Juan Diego ha conmocionado al mundo de la cultura y de la política. El intérprete, que contaba con tres Goyas y una Concha de Plata, ha fallecido con 79 años tras una larga enfermedad.

Desde el mundo del cine a han sido muchos los que han querido mostrar su admiración por el intérprete en este día.

Siempre duele la muerte de un compañero, de un amigo… pero Juan, tu telón cae y nos pilla con el pie cambiado.

Realmente no se te olvidará nunca. DEP #JuanDiego 🖤 pic.twitter.com/XxMuQgekOK — Antonio Banderas (@antoniobanderas) April 28, 2022

Adiós Juan Diego, adiós con el alma rota. Maestro, actor enorme, amigo, referente de tantas cosas, luchador, hombre cabal, comprometido y solidario. Hoy este país es más pobre.

Que la tierra te sea leve. pic.twitter.com/eSUg7zAxPc — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) April 28, 2022

Nunca me voy a olvidar de ti, amigo. Y aquella noche en Málaga me la guardo en la caja del tesoro. Descansa en paz. 🥺 pic.twitter.com/MQBhxBM3KT — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) April 28, 2022

Día muy triste para nuestra familia, una de esas noticias que nunca quieres que llegue. Descanse en paz Juan Diego, eterno Don Lorenzo. pic.twitter.com/5AaLEmk30t — Los Hombres de Paco (@lhdp_2014) April 28, 2022

Ha fallecido el grandísimo actor Juan Diego. Consternados por la noticia, seguiremos disfrutando siempre de su arte a través de los trabajos que deja en los archivos. Nuestro recuerdo y homenaje — > https://t.co/5QSAM72JGQ #DEP pic.twitter.com/eIiONXNcIy — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) April 28, 2022

Entre las reacciones, destaca el hilo del actor Víctor Clavijo.

En 1993, cuando estudiaba Derecho en Granada y ya había olvidado la idea de convertirme en actor, mi amigo Chete me llevó al teatro a ver a Juan Diego en la obra "No hay camino al paraíso, nena", sobre textos de Bukowsky. No sabía que aquella función cambiaría mi vida. — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) April 28, 2022

Ver al maestro Juan Diego sobre el escenario me hizo reencontrarme con mi auténtica vocación. Salí de aquella función con una sola idea: "quiero esto..yo quiero hacer lo que hace ese maestro". Abandoné la carrera y me vine a Madrid. Diez años más tarde coincidí con él en una peli — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) April 28, 2022

Me dio vergüenza contarle que lo consideré mi inspiración vital para dar el cambio de rumbo a mi vida. Durante el rodaje pude descubrir a un gran compañero, cercano, cariñoso.. Ya no sólo admiraba su talento. Me deslumbró su personalidad. — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) April 28, 2022

El sevillano, hijo predilecto de Bormujos, también fue un reconocido activista, llegando a militar en el Partido Comunista de España (PCE) cuando todavía era clandestino. Esto ha hecho que muchos políticos de la izquierda, pero no solo, hayan querido mostrar sus condolencias en redes sociales.

Todo mi cariño a la familia de Juan Diego y al mundo de la cultura, que hoy pierde a un gran referente en el ámbito del cine y el teatro. Un actor inmenso, que nos ha regalado interpretaciones brillantes en obras que son parte de nuestra historia cinematográfica. pic.twitter.com/RvCpBRueWf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 28, 2022

El mismísimo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mandar su cariño a la familia de Juan Diego, recordando que es "gran referente en el ámbito del cine y el teatro".

También del Ejecutivo, Yolanda Díaz ha destacado el "compromiso con la vida y con las causas justas" del artista, rememorando la huelga de actores de 1975.

Nunca se irá su voz, ni su rostro, ni su compromiso con la vida y con las causas justas, ya desde aquella huelga de actores de 1975. Hasta siempre, Juan Diego. https://t.co/iVKlGGB4Ek — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) April 28, 2022

Desde Izquierda Unida se han declarado "rotos y rotas" por la muerte del intérprete, al que consideraban un "camarada y compañero".

Rotos y rotas por la muerte de Juan Diego. Grandísimo actor de nuestro cine, camarada y compañero, siempre en el lado bueno de la historia. La tierra te sea leve ✊ [Foto celebración legalización de @elpce. Calle Preciados de Madrid. 1977] pic.twitter.com/QTDO4XrtWL — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) April 28, 2022

Ministros como Yolanda Díaz, Ione Belarra y Alberto Garzón también le han recordado.

Juan Diego no sólo era un excelente actor. Su trayectoria profesional y vital ha estado marcada por la defensa de la libertad y el compromiso político. Su ausencia dejará un gran vacío en la escena española y también en la izquierda. pic.twitter.com/sBu9K1a5K8 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) April 28, 2022

Conmocionada con la triste noticia del fallecimiento del actor Juan Diego. Un fantástico actor y una persona comprometida y buena que recordaremos siempre con muchísimo cariño. Un abrazo muy fuerte a sus allegados y a toda la familia del cine español. — Ione Belarra (@ionebelarra) April 28, 2022

Más allá del Ejecutivo también han recordado la célebre figura del actor. La Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica ha destacado su compromiso antifranquista. Juan Diego, además, llegó a colaborar con la asociación en diversas ocasiones.

Hasta siempre Juan Diego y gracias.

Comprometido contra el franquismo, recordamos tu intervención en el homenaje Recuperando Memoria, frente a 741 republicanos y republicanas, en Rivas Vaciamadrid, para darles las gracias por luchar contra el franquismo. https://t.co/awfVlZgi2G pic.twitter.com/GCjWPRRRVp — Memoria_ARMH (@ARMH_Memoria) April 28, 2022

La líder de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, también ha querido mandar un abrazo a la familia y seres queridos del actor y activista.

Tristísima noticia para la cultura española. Un fortísimo abrazo a la familia y seres queridos de Juan Diego.https://t.co/qRkqPhhlox — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 28, 2022

Begoña Villacís ha elogiado su trayectoria profesional, mencionando algunos de sus papeles más emblemáticos, aunque ha omitido cualquier referencia a su actividad política.

Ha muerto Juan Diego, el inolvidable señorito Iván de 'Los santos inocentes', el Maldonado de 'El viaje a ninguna parte', el rostro y la voz de tantos y tantos personajes con los que hemos crecido los españoles de mi generación. Descanse en paz.https://t.co/GxgbZnjBhN — Begoña Villacís (@begonavillacis) April 28, 2022

El secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha calificado a Juan Diego como un "amigo del sindicato", a quien en su día galardonaron con el premio Abogados de Atocha.

Quiero expresar en mi nombre y en el de #CCOO las condolencias a familiares, allegad@s y compañer@s por el fallecimiento de Juan Diego.

Un amigo del sindicato, comprometido y valiente, al que en su día entregamos el premio "Abogados de Atocha".

La tierra te sea leve, compañero. pic.twitter.com/cYgTMVrBRa — Unai Sordo (@UnaiSordo) April 28, 2022

Personas que no se dedican a la política institucional o de partidos, pero que se mueven en contextos de apoyo a los más vulnerables y conquista de derechos, también se han hecho eco del fallecimiento de Juan Diego.

😰 Ha fallecido un grande.

D.E.P. Juan Diego, gran actor, gran persona. pic.twitter.com/I0JI68IGET — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 28, 2022

El periodista Julián Macías ha sido sucinto: el militante del PCE fue un "gran actor, gran persona". Olga Rodríguez, de El Diario, ha utilizado más adjetivos "Vitalista, entusiasta, comprometido, enorme actor" y ha recordado, como Yolanda Díaz, su papel en la huelga de actores del 75.

Vitalista, entusiasta, comprometido, enorme actor 💔 Daba gusto escucharle junto a Pilar Bardem contar cómo se gestó la huelga de actores del 75, con la que se logró la reducción de la jornada laboral para los intérpreteshttps://t.co/HkUQzK67Iz @eldiarioCultura — Olga Rodríguez Francisco (@olgarodriguezfr) April 28, 2022