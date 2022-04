La respuesta de Batet a Olona que ha provocado la ovación del Congreso: "Toda una señora institucional frente a una macarra de la política"

Por Tremending

No es habitual en el Congreso de los Diputados que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, responda a una diputada, pero en esta ocasión ha tenido que hacer una excepción por alusiones.

La diputada de Vox, Macarena Olona, definió a Batet como "la Dolores Delgado del Congreso" y la ha acusado de "prostituir" la Cámara, de aniquilar "la separación de poderes" y de "secuestrar" el hemiciclo.

Ante la alusión directa de la ultraderecha, Batet respondió fiel a su estilo pero con contundencia: "Señora Olona, si usted no ha encontrado suficiente motivación para hacer una intervención que respete a esta Cámara, que respete a los órganos de gobierno de esta Cámara, que respete el decoro y la educación parlamentaria, al menos podría haber tenido a bien tener un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar en debate en el pleno del Congreso de los Diputados".

La presidenta de la Cámara Baja aludía directamente al hecho de que no habitual que pueda responder a los comentarios de los diputados, pero no ha podido evitarlo tras ver el comportamiento más propio de un abusón de patio de colegio que ataca a quien no puede defenderse adoptado por la diputada.

La respuesta de Batet provocó una sonora ovación del resto de diputados y también de los tuiteros, que han alabado capacidad de contestar sin entrar en el juego de barra de bar de la ultraderecha.

Si dependiese de Vox sacarían las tapitas y las cañas en el Congreso, y algún puro.

