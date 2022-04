Uff, que ganas de decir esto: ¡Viernes!

¡Venga, alegría!

Pensaba que hablaban de mí hasta que he leído lo de feliz. pic.twitter.com/IvQQCw7yQD

Muchas noticias por comentar hoy, de política, de economía, de cultura… Pero bueno, vamos con ellas una a una, que nos puede el ansia.

Siempre, por supuesto, al estilo Tremending: con los sabios comentarios de los tuiteros.

Y lo seguiremos haciendo así, siempre que Elon nos deje, claro…

Consejito para @elonmusk from Spain. pic.twitter.com/JPgP1MILp5

Y este es el primer tema a comentar, porque resulta que Elon Musk se ha sacado la cartera y se ha pillado Twitter.

¡Felicidades Elon! Gran compra. Seguro que no te arrepientes.

Esta operación de Elon me recuerda a esos realities americanos donde la gente compra trasteros sin saber lo que hay dentro. Verás cuando lo abra.

Vamos a ver si le metemos caña a esto que hay muchos temas de la semana por comentar. Incluso hay gente que ha resucitado.

Después hemos conocido los cuartos que tiene el rey Felipe VI. Dos millones y medio de euros. Lo ahorra todo el tío.

El rey ha ahorrado más de lo que ha ganado porque no ha malgastado su dinero en la suscripción de Netflix ni en pillarse el último iPhone. Sígueme para más consejos de cómo ser millonario.

Su secreto es la "austeridad", dicen. Eso y que se lo paguemos todo.

En lo político, este viernes se ha comentado mucho una foto de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Se dieron dos besos para saludarse pero, claro, el plano…

Ah bueno, y luego también la aprobación este jueves de un decreto anticrisis de unos 16.000 millones de euros.

Una serie de medidas que seguro son mejorables, pero de las que se beneficiarán muchos españoles con la que está cayendo. Curiosamente ha salido adelante gracias a Bildu.

Que no te engañen con banderitas de 🇪🇸. Hoy Bildu ha hecho más que Pp y Vox por los españoles.

Así lo han trasmitido este viernes muchos medios. Eso sí, a su manera.

ERC ha votado en contra, en medio del escándalo por el caso Pegasus.

PP y Vox, por supuesto que también han votado que no. En el caso de la ultraderecha, han esgrimido los motivos por los que se han opuesto. Como siempre, argumentos muy razonables y muy bien explicados.

Y esta semana, de los creadores de los bulos sobre la carne, el queso, las macrogranjas, los donuts, la segunda vivienda y demás, ha llegado: el Gobierno quiere prohibir el vino.

-Perro Chanche, me vas a prohibir una puta mierda! -Viva el vino! -Viva! pic.twitter.com/1BZRsX8Xpf

Porque esto ya viene de lejos.

Lo de siempre, Sanidad recomendó beber menos alcohol y ya salieron los digitales habituales a insinuar que el Gobierno quiere prohibir el bebercio. Y por ahí no.

Algunos han utilizado fórmulas para insinuárselo a sus lectores pero sin decirlo. Porque es posible manipular de formas creativas.

Y después Ayuso se dejó de sutilezas, publicó la foto de una copa y aseguró que el Gobierno quiere prohibir los vinos. Tal cual. De locos.

Cómo se nota la mano de Miguel Ángel Rodríguez.

¿Pero de verdad alguien se cree esto? Pues se ve que sí, que tienen su nicho.

Sanidad recomienda no incluir el vino en los menús y la gente diciendo que van a prohibir el alcohol.

Saben cuál es su público objetivo y van a por él siempre. A piñón fijo.

Pero bueno, la semana de Ayuso no ha sido todo vino. También ha hablado de la ETA.

El comunismo prohibe cosas y la ETA. El combo 'breaker' de la derecha cuando quieren hacer bomba de humo de otros asuntitos.

Y por último pero no menos importante, esta semana nos ha dejado el actor Juan Diego. Que la tierra le sea leve.

