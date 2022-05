Un instante de la película 'No mires arriba'

El actor gaditano Víctor Clavijo ha arrasado en Twitter con su doblaje de una de las escenas de la película No mires arriba.

"Hoy quiero hablar sobre fascismo", pone en palabras del protagonista, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio. "Esto es un programa sobre política, no sobre Historia", replica el presentador de televisión. "¡El fascismo no es Historia! Está aquí, entre nosotros y vosotros no solo le quitáis importancia a esa amenaza, sino que la blanqueáis", responde airado el doblador del Dr. Randall.

Un arranque que va seguido de toda una lección de política, sí, política, que recomendamos que vean nuestros lectores. A los tuiteros le ha fascinado, sin duda.

