En una jornada marcada por la victoria del Real Madrid, los tuiteros debían estar más pendientes de Cibeles que de Telecinco y no reaccionaron demasiado a la entrevista a Alberto Núñez Feijóo, pero alguno estaba con la vista puesta en la pantalla. Este acudió al programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, y algunos en las redes le han sacado los colores.

El líder del Partido Popular evitó hablar de un posible pacto con Vox y, sin embargo, sí ha afirmado: "Si no le gusta que le llamemos extrema derecha, no se lo diré". Cuchillos listos y al turrón, tuiteros.

— Manuel Jabois (@manueljabois) May 1, 2022

La charla sobre Vox ("esperaba una pregunta, no cuatro repreguntas", se quejó Feijóo; cómo estará la TVG que a Feijóo le incomoda Bertín Osborne) terminó de golpe cuando Bertín preguntó: "¿Tienes relación con Santi?". https://t.co/FiSnYiil74

Feijóo dijo ayer que el PP y Vox no pueden ser lo mismo porque la extrema derecha no cree en las autonomías. Ok. ¿Nada que decir sobre un discurso abiertamente homófobo, machista y racista? Los silencios también dicen. https://t.co/n90YX3qchM

— Amanda Garcia (@amandaisagarci) May 1, 2022