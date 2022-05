Por Tremending

Tenían que haber aparecido todo tipo de tetas, tan diversas como mujeres hay en el mundo. Sin embargo, el espectacular videoclip de Ay, mamá, la canción de Rigoberta Bandini que no pudo ir a Eurovisión, se lanzó el domingo -día de la madre- con polémica.

Así lo desvelaron algunas de las protagonistas invisibles del clip, que explican que el director del vídeo filmó sus pechos para luego descartarlos porque "no le cuadraban" con su obra. Un lamento volcado en Twitter por algunas de las protagonistas de este videoclip, no por su presencia sino por su ausencia:

Quiero contar mi experiencia y la de compañeras mías trabajando en el videoclip de Ay Mamá de Rigoberta Bandini. No lo hago para crear hate hacia ella. Pero me parece importante exponer que a veces las cosas no están cambiando tanto como nos hacen ver. Abro hilo — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Nos grabaron un gran número de escenas preciosas: pechos grandes, pequeños. Unos más caídos que otros. Estrías, cicatrices, pezones pequeños, medianos, grandes. Mujeres racializadas, mujeres con un solo pecho. Mujeres jóvenes y mujeres maduras.

En resumen: DIVERSIDAD Y REALIDAD. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Salimos del rodaje encantadas con la increíble sensación de que por fin estaban cambiando las cosas, y grandes proyectos audiovisuales empezaban a crear de una manera más inclusiva y consciente, sin miedo a la censura y sin miedo a las mujeres reales. Pero todo se desmoronó. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

4 días antes del estreno, nos avisan de que finalmente los pechos no saldrán en el videoclip.

¿Por qué? Al director no le encajan.

¿Qué irónico no? Un hombre decide que los pechos y su diversidad no encajan en una canción que dice "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas". — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Que se les iba el mensaje, nos dijeron. Si habéis visto el videoclip, pensaréis que reforzarlo con pechos reales para nada se va del mensaje. Es más, el videoclip es muy potente, pero la ausencia de pechos reales es más que evidente. Vedlo de nuevo y fijaos, 0 pechos reales. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Al final es lo de siempre, un hombre ha decidido por nosotras cómo se hacen las cosas y, sorpresa, los pechos reales no le han cuadrado, no forman parte de su reivindicación. En resumen, quería un video bonito pero que no pique demasiado, no vaya a ser que moleste de verdad. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Pero qué quieres que te diga, si eres capaz de que una cara gigante de Mark Zuckerberg hecha en 3D regulero encaje en el videoclip, si quieres y te apetece y empatizas, puedes hacer que escenas de pechos reales encajen en una canción que habla del miedo a los pechos reales. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Si a un director no le encajan unos pechos, la culpa no la tiene Marc Z, la tiene el director mismo y nadie más. El patriarcado no es un ente del que hablar en tercera persona, el patriarcado son decisiones tomadas en primera persona. Es muy fácil señalar a otros y seguir igual. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

No quiero que esto suene a rabieta de niña a la que le han quitado el protagonismo: Desde el primer momento fuimos conscientes de que la protagonista es, obviamente, Rigoberta, y que se habían grabado tantas escenas de nuestros pechos que seguramente alguna se descartaría. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Pero contactaron con nosotras para grabar unas escenas que SÍ iban a salir. Si desde el 1er momento nos dicen que las escenas podían salir o no, nos hubiéramos cuestionado si merecía la pena exponernos delante de un equipo que, para nuestra sorpresa, estaba formado solo x hombres — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Es difícil llegar a un rodaje y ver que todos los que van a grabar son hombres (qué ilusas pensando que detrás del videoclip para esta canción iba a estar una mujer dirigiéndolo, ¿verdad?). No sienta bien que te desnudes por un mensaje y al final no encajes, te echen del mensaje. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Cuesta creer que un videoclip admita láseres en los pechos, pero pechos cicatrizados no. Que admita pechos de obras de arte, pero que los pechos reales no sean dignos de salir en obras de arte llamadas videoclips. Delacroix tuvo más agallas, la verdad. — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

En fin, doy gracias a las seis mujeres que ese día enseñamos los pechos y nos apoyamos con miradas, sonrisas y ánimos durante toda la tarde. Estamos haciendo las cosas bien, chicas, que nadie nos tape, ni los pechos, ni nuestras voces, ni nuestro mensaje. ♀️ — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Si queréis apoyar el trabajo diario de mujeres que ponemos cuerpo y alma cada día en la lucha contra la censura, podéis seguir a mis compañeras fotógrafas, modelos, profesoras y activistas en sus instagrams: @brunavellaneda @tocatelastetas y @georgilopezcresco y el mío @naza.reth — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

No sé por qué acabaron dando tanto miedo nuestras tetas. pic.twitter.com/I74sWD5xsu — Nazareth Dos Santos🌈🎨 (@femi_naza) May 1, 2022

Ojo, que en este asunto sobre las tetas reales también Femen tiene algo que decir:

