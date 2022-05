Los tuiteros recuerdan que el PP sostiene al alcalde de Ourense que ha agredido a una sindicalista: "Los socios del 'moderado' Feijóo"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, vuelve a ser noticia. Y sí, sigue en la misma línea. Hace nada, el polémico regidor del partido Democracia Ourensana (DO) ya dejó otra noticia.

Pero Jácome también nos ha regalado en otras ocaciones momentos para el bochorno, como sus esperpénticos plenos o sus salidas de tono al más puro estilo Jesús Gil.

En esta ocasión, el alcalde de Ourense gracias a los votos del PP ha sido noticia por su agresión a una mujer que se manifestaba frente al Ayuntamiento. El suceso fue grabado en vídeo y colgado en La Voz de Galicia. La mujer, una delegada de CCOO que portaba un megáfono, se acercó al alcalde para pedirle una solución al conflicto del transporte. Como respuesta, el regidor la empujó de un manotazo y se encaró con ella.

Un momento que ha sido muy criticado en las redes. Muchos también han censurado la actuación de los policías locales presentes.

Jácome se ha justificado después diciendo que se iba a producir una "agresión acústica" contra él.

El Partido Popular de la ciudad, por su parte, ha emitido un comunicado pidiendo al regidor una disculpa pública.

Nada, absolutamente nada, xustifica que o alcalde perda os nervios desa forma e empuxe a unha muller sindicalista no exercicio das súas funcións. Non compartimos en absoluto esas formas, eses modos nin ese inxustificable acto por parte do primeiro edil da cidade (fío 👇) pic.twitter.com/wU7CkiFVpE

Sin embargo, el tuit del PP no ha llegado muy lejos. Y es que en las respuestas les están recordando que es gracias a ellos que Jácome es el alcalde pese a que su partido fue tercera fuerza en las elecciones. Otra de las 'azañas' del 'moderado' presidente del PP.

Hay líneas rojas. Esto es intolerable. Feijóo además de bendecir el 1° gobierno con VOX en CyL, en Ourense apoyó a la 3fuerza (evitando dar el plus del q tanto habla a la fuerza más votada, en este caso PSOE)para no perder el poder. Este es el resultado. En @lavozdegalicia 👇 pic.twitter.com/n5zivqodvE

Las críticas se acumulan en las redes tras contemplar la última salida del alcalde de Ourense.

Vós sodes as responsáveis do circo no que se converteu a alcaldia de Ourense por muito que agora queirades distanciar-vos. E com este comunicado o único que fazedes é confirmar a pouca seriedade que tendes na política. Nem Jácome, nem PP.

— 𝖔 𝕵𝖔𝖘𝖎𝖓𝖍𝖔 🦂 (@quintelano) May 3, 2022