Por Tremending

El comienzo de la semana nos ha dejado nuevas noticias sobre el espionaje de Pegasus.

Yo, cada vez que oigo hablar del Pegasus pic.twitter.com/W1xwPVjMsB — ZASCA (@ZASC4) May 2, 2022

Por si alguien ha vivido en una cueva, se trata de un software de espionaje telefónico desarrollado por una empresa israelí.

El Pegasus de mi pueblo. pic.twitter.com/EIkCK3DUEs — Txapu (@txapucabor) May 2, 2022

Al final ha usado más gente el Pegasus que el radar covid. — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) May 2, 2022

Este lunes, el Gobierno reconocía que los teléfonos de Pedro Sánchez y de Margarita Robles también fueron intervenidos en mayo y junio de 2021.

Pedro Sánchez // Margarita Robles // Pegasus pic.twitter.com/EhDNEMEXCI — Yogulado (@Supertramp9713) May 2, 2022

– Buenas tardes, mi nombre es Gladys Gabriela y le llamo de Google. Si usted jugó a Candy Crush alguna vez en su teléfono, es posible que su seguridad esté en peligro. Fasilíteme su correo y su contraseña y se lo compruebo.

– pedropresi72@hotmail.com… pic.twitter.com/szWojM5921 — Kim Jong-un (@norcoreano) May 2, 2022

Robles, de decir que no conocía The New Yorker, el medio norteamericano que reciente habló del espionaje a dirigentes catalanes, a reconocer ahora que ella ha sido espiada también. Todo bien.

-Me llegó un SMS con una oferta del Carrefour, lo abrí, se me instaló Pegasus en el móvil y, vamos, que la he liao parda. pic.twitter.com/puts6LkgQ9 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 2, 2022

Ahora las preguntas son: ¿quién ha espiado a miembros del Gobierno? ¿Y a los independentistas? ¿Son los mismos? ¿Qué datos han conseguido? Muchas preguntas en el aire.

Aimar Bretos plantea en tres minutos las preguntas que todo el mundo se hace sobre el espionaje con Pegasus https://t.co/0ifwihTUBQ — Tremending (@Tremending) May 3, 2022

Y otra más ¿Hay más cargos espiados?

Si Pegasus robara datos de Toni Cantó de la oficina del español, no llenaba ni un disquete. — Ҭэ ʅэѻ  ɗэʅ Яэvэʂ ✿ (@TeLeoDelReves) May 2, 2022

– Estoy mirando si me han metido el Pegasus.

– Tranquilo, estamos protegidos con el Nopegasun.

– Y eso qué es?

– El nombre completo es Nopegasun Paloalagua. pic.twitter.com/BvAO6eXKLY — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) May 2, 2022

Al parecer se extrajeron 2,6 Gigas de datos del teléfono de Pedro Sánchez. ¿Qué había ahí?

Han encontrado en el móvil de Pedro Sánchez las fotos de una pizza cojonuda — Incitatus (@LTGarlic) May 2, 2022

Los 2,6 gigas de datos robados del móvil de Pedro Sánchez consisten únicamente en 17.587 selfis suyos sin camiseta, según ha confirmado el Gobierno https://t.co/4bgppiHv0A pic.twitter.com/2d75G2E7QK — El Mundo Today (@elmundotoday) May 2, 2022

2,6 gigas de fotos de Sánchez poniendo morritos y con orejas de conejo rosa. — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) May 2, 2022

Cuando todo parecía que no podía ser más extraño, este martes, PSOE y PP han vetado la comisión sobre Pegasus en el Congreso, aunque Sánchez tendrá que comparecer.

Es que es alucinante. El partido del presidente y la ministra de Defensa, víctimas de Pegasus, votan en contra de investigar el asunto. Pero los malos, para mucha peña, son sus socios de Gobierno por querer saber qué ha ocurrido y votar diferente. De verdad, váyanse a la mierda. — Jacobo Correa (@JacoCorrea) May 3, 2022

El portavoz de los socialistas saca pecho de la "transparencia" del PSOE tras votar (junto a las tres derechas) contra la investigación parlamentaria. Y acusa al PP de ir "de la mano de Vox", después de votar con PP y Vox. "Amiga, date cuenta". https://t.co/IF8RT3tTmS — Pedro Vallín (@pvallin) May 3, 2022

Las nuevas revelaciones han provocado estas y otras preguntas, y también muchos chistes y memes. Estos son algunos ejemplos.

¿Puede haber sido un Gobierno extranjero? Puede. Pero los antecedentes dicen que primero miremos en casa. — gerardo tecé (@gerardotc) May 2, 2022

¿Os acordáis cuando un señor con coleta decía que las cloacas del estado existían y actuaban contra todos los demócratas?

Sufrió un acoso sin precedente y resulta que era totalmente cierto. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) May 2, 2022

– Señora, lleva usted toda la mañana vigilándome con unos prismáticos, que me he dado cuenta.

– Es que me he quedado sin batería para el Pegasus.

– Entiendo. pic.twitter.com/82dL0iTJWb — CELESSON (@chemapizca) May 2, 2022

Tweet patrocinado por Pegasus https://t.co/O74d9vyay7 — Bernat Castro ⭐ (@Berlustinho) May 2, 2022

Me encanta el olor a Pegasus por la mañana,

¡Huele a cloacas! pic.twitter.com/yO0HcbEMuY — Javier Durán (@tortondo) May 2, 2022

Tan infalible no será Pegasus si en todo este tiempo no se ha conseguido averiguar quién es M. Rajoy. — Sara Vegas Martín (@sara_vmartin) May 2, 2022

Tengo miedo a que me espíen con Pegasus y me plagien todos los tuits buenísimos que tengo en borradores. — Prendente (@prendente) May 2, 2022

"A mí Pegasus no me ha espiado. No soy nadie, doctor. No soy nadie" pic.twitter.com/5QZxTiMvU7 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 2, 2022

Crear un software que detecte y detenga a Pegasus y llamarlo "Perseo". Ya tenéis tarea. — Antonio Martínez Ron (@aberron) May 3, 2022

Te preguntarás (pienses lo que pienses) por qué ahora de repente lo del Pegasus es súper grave y súper noticiable. Bueno, la respuesta es chunga y explica muchas cosas: porque ya no sólo es cosa de vascos y catalanes. Ahora a reflexionar. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 3, 2022

Al aceptar las cookies de Pegasus te aparece el mensaje "YA LO SABÍA". — CELESSON (@chemapizca) May 3, 2022

Pegasus, pero no matasus. — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) May 2, 2022