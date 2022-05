Ayuso dice que Mónica García hace "terapia" con ella y le responde con un repaso de su Gobierno de "comisiones y promesas incumplidas"

Por Tremending

Otra bronca entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha marcado la sesión plenaria de la Asamblea. El debate de este jueves ha estado en torno al aniversario de la victoria de la regidora del PP en las elecciones de la comunidad.

Ayuso ha alardeado de su trabajo, pero le han llovido las críticas por parte de la oposición. Aquí, como suele ser habitual, ha destacado el discurso de García. Sin embargo, y antes de que interviniera la líder de la oposición, que tan solo había hecho su pregunta, Díaz Ayuso soltó: "Es la típica pregunta suya que no hace para fiscalizar la labor del gobierno, que es lo que debería hacer usted, estando en la oposición, sino, imagino, para desahogarse, y hacer terapia conmigo, que seguro que se lo agradecen en su casa, así que coja la pistola, y dispare".

García no le siguió el juego, prosiguió con su discurso y felicitó a la conservadora por haber cosechado un año de "abundancia", aunque no de abundancia de éxitos: "Quiero desearle un feliz 4M, no de los 4 millones que han pedido a uno de los comisionistas (Alberto Luceño). Ha sido un año de abundancia. Abundancia en comisiones, promesas incumplidas, titulares huecos, en exabruptos y en fiscalías anticorrupción".

En la misma línea, García ha lamentado que la líder conservadora haya dado "un cuarto de dinero público a su hermano" o "53.000 euros en metálico a su alcaldesa imputada de Arroyomolinos" y después en su formación "llamen vagos a quienes piden una ayuda para comer carne o pescado una vez a la semana". "Desayunan en tazas de Mr. Wonderful que dicen 'querer es poder' porque 'Las que ponen la comisión de tu hermana' es poder o 'El dinero de tus padres es poder' no están comercializadas".

Al final de su intervención, ha hecho especial hincapié en la propuesta de Más Madrid, que defiende la jornada laboral de cuatro días, y que ella, "al contrario del de Ayuso" quiere "multiplicar los panes" y no "los chorizos".

La respuesta de Ayuso tras su intervención ha destacado con otra faltada, ya que le ha afeado querer "trabajar menos y cobrar el doble". Algo que incluso ha compartido después la presidenta de la Comunidad de Madrid por Twitter.

Ojalá los ciudadanos pudieran vivir como Mónica García: trabajar menos y cobrar por dos. pic.twitter.com/s8W1kyas5O — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 5, 2022

García ha vuelto a contestar por las redes sociales, explicando que ella está trabajando como sanitaria y como diputada.

Trabajo en el Hospital 12 de Octubre y en la Asamblea de Madrid, con orgullo y vocación de servicio público en ambas. Quien se dedica a regalar contratos es difícil que lo entienda, pero desde luego no me va a hacer agachar la cabeza. pic.twitter.com/Ttr2If2EA5 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 5, 2022

Las palabras de García contra Ayuso han sido muy aplaudidas en Twitter. Y la bronca en general muy comentada.

Siempre habla quien más tiene que callar. Mónica lleva más de 20 años trabajando en la sanidad y cuidando la salud de todos. https://t.co/acMgGb0Fr5 — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) May 5, 2022

Es fundamental lo que aquí le recrimina Mónica García a Ayuso. Cuando nos roban dinero público nos roban tiempo de vida (también en forma de esperanza de vida).

Y tiempo es lo que compran los ricos cuando habitan el centro, van en coche a todas partes o van a la sanidad privada. https://t.co/WDTe9iAMhy — Migue LS 🔻 (@migue_lopsu) May 5, 2022

Mejor vivir como tu hermano, no pegar palo al agua y llevárselo calentito. https://t.co/xPrWCophhy — Bulldog Punk (@vigobulldog) May 5, 2022

Me flipa que se permita el lujo de hablar de @Monica_Garcia_G esta señora que, sinceramente, no sé qué vida laboral tiene.

Es alucinante la desfachatez. https://t.co/AeSenTis8v — Roberto Sotomayor 🔻 (@SuperRoStar) May 5, 2022