"Increíble", "surrealista", "irreal Madrid", "remontada Real"… Son algunos de los titulares con los que la prensa ha resumido la épica remontada frente al Manchester City con la que el Real Madrid ha conseguido el pase a la final de la Champions.

Cuando parecía que la suerte estaba decidida, dos goles de Rodrygo, nada menos que en los minutos 90 y 91, forzaron una prórroga que después sentenció Benzemá con otro gol de penalti. De infarto.

Los tuiteros no se lo pueden creer.

Todo el mundo alucinando.

De nuevo, el Real Madrid dando un puñetazo en la mesa cuando ya todo parece perdido. Marca de la casa.

Por fin alguien al que le sale bien dejar las cosas para última hora.

El Madrid dejándolo todo para última hora me representa bastante, la verdad.

Para los que criticáis al Real Madrid por ser un equipo plagado de extranjeros, que sepáis que no hay nada más español que dejar las cosas para el último minuto.

No se sabe si es estrategia, suerte o pericia, pero es lo que hay.

– La suerte un día se te acaba.

+ Soy el Real Madrid

– Ah no, pues no. A ti no.

