El imprescindible hilo de Guillermo Fesser sobre la "cruzada" del Supremo de EEUU contra el aborto: "¿Pelos de punta? Razones hay"

Por Tremending

Cuando uno cree que el pasado no puede volver… El Tribunal Supremo de EEUU planea derogar el derecho al aborto. Esta semana se ha filtrado un borrador de la máxima instancia judicial de este país que muestra que la mayoría conservadora está a favor de revocar el derecho al aborto. Según este, el Supremo votó en febrero en privado para anular el histórico fallo del caso Roe versus Wade, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo.

Si este borrador saliera adelante, los Estados tendrían libertad para decidir sobre los derechos reproductivos de las mujeres. La noticia ha provocado la indignación en el país y el feminismo ha empezado a plantarle cara.

En internet, el periodista español y mitad del duo Gomaespuma, Guillermo Fesser, ha publicado uno de sus hilos explicando los detalles de la polémica vista desde EEUU.

Si EE.UU presentase hoy su solicitud de admisión en la Unión Europea, la Corte Europea de Justicia se la tumbaría. EE.UU, el país más rico del planeta, no solo no garantiza a sus ciudadanos las prestaciones sociales mínimas, sino que, ahora, to add insult to injury, 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

Fesser recuerda quiénes son los jueces detrás de esta "cruzada" y qué significaría si saliera adelante lo que pretenden.

5 jueces ultrareligiosos de extrema derecha, de 9 que componen su Corte Suprema, se han lanzado a una cruzada para recortarlos aún más. En un informe del alto tribunal descubierto y publicado por la revista @politico, los jueces Alito, Thomas, Kavanaugh, Gorsuch y Coney Barrett👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

(los tres últimos designados por Donald Trump), informan sobre su decisión de aprobar, en las próximas semanas, una ley en pugna del estado de Mississippi que prohíbe a las mujeres abortar a partir de las 15 semanas de gestación. 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

Si la ley de Mississippi recibe las bendiciones de estos 5 jueces supremos, su ratificación significará, de facto, la abolición de un derecho constitucional adquirido por las mujeres de EE.UU hace ahora 48 años. Quedará en manos de los estados decidir si la práctica es legal 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

y al aborto desaparecerá de forma inmediata en 23 de los 50 estados de la Unión. Prohibición a la que, sin duda, seguirá en algunos de ellos la ilegalización de los métodos anticonceptivos y el intento de suprimir el matrimonio del mismo sexo. ¿Pelos de punta? Razones hay. 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

Nos centramos de momento en el aborto. Alito, Thomas, Kavanaugh, Gorsuch y Coney Barrett quieren forzar a las estadounidenses a tener hijos contra su voluntad y bajo cualquier circunstancia (inclusive en casos de incesto, violación o peligro para la vida de la madre) 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

También recuerda lo que es ser madre en EEUU, un país sin acceso gratuito a la sanidad.

… y precisamente en un lugar en que te ponen muy difícil lo ser madre: EE.UU, el país desarrollado con mayor tasa de mortalidad materna del planeta según la OMS (Organización Mundial de la Salud) y sin acceso gratuito a la atención médica. 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

Un país que no contempla el permiso de maternidad y que tampoco subvenciona las guarderías. Tristemente, la historia ha probado que el número de abortos no desciende cuando se practica de forma clandestina, pero lo que sí aumenta es el número de mujeres que pierden la vida. 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

Relata @dsk52:"perdí mis gemelos en la semana 16 y tuve que someterme a un aborto para evitar la sepsis. Lo llaman igual,aborto, aunque el feto esté sin vida. No imaginas la cantidad de gente en Texas que me ha señalado por no aceptar los designios de Dios en lugar de abortar."👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

Regresamos a los pelos de punta. La Casa Blanca ha entrado en pánico. "What is next? /¿Qué será lo próximo (contrar lo que irán)?" se ha preguntado Biden. Hasta ahora el Tribunal Supremo había ampliado y restringido derechos, pero nunca se había atrevido a eliminarlos… 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

Pero el sistema está concebido precisamente para que un presidente no pueda vetar una decisión del alto tribunal. Los que sí podrían poner remedio son los del Congreso, sometiendo a votación y convirtiendo en ley la protección que hasta ahora amparaba el Tribunal Supremo. 👇 — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

Los demócratas necesitan los 50 votos de sus 50 senadores pero cuentan con 2 traidores al derecho constitucional en sus filas: Joe Manchin Tercero, de Virginia del Oeste, y Krysten Sinema, de Arizona, quienes, amparándose en una tecnicidad de voto llamada filibuster, se niegan. — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) May 5, 2022

El hilo se Fesser se ha hecho viral rápidamente y cuenta ya con miles de reacciones.

Vamos poniendo las barbas a remojar… porque nos van a poner a dar misa contra la pared en breve… pero lo llaman Libertad! — Venizite (@Venizite1) May 5, 2022

En EE.UU la única libertad la tienen en una estatua. — vicente 🔻 (@rebot44) May 5, 2022

Y luego hablamos del fanatismo religioso musulmán…..El problema nunca es una religión u otra. El problema siempre es la religión. — José Luis Sánchez. Europa/ Europe🇪🇺 (@joseluiis) May 5, 2022

Vivimos tiempos que hace 20 años no creíamos que podríamos volver a vivir… — Alejandro Ulla (@Alejandro_Ulla) May 5, 2022

Pelos de punta con este hilo https://t.co/4pSUEGD4cH — ladypalo (@ladypalo) May 5, 2022