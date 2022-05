"El mensaje es demoledor"; "¡Qué falta de humanidad!". Son algunas de las reflexiones del médico que ha compartido en Twitter un relato sobre la respuesta de una profesora a una alumna que no pudo asistir a un examen por el fallecimiento de su abuelo.

Carlos Velayos (@cvelayos) publicó este jueves este hilo que se ha hecho enormemente viral, con decenas de miles de reacciones. En él cuenta cómo la profesora responde: "Que no hay nada que hacer. Que pierde el examen y punto". Y añade: "Que también otros alumnos decidieron hacer ese día el examen del carnet de conducir. Que esto no es el colegio".

Velayos reflexiona después sobre lo "demoledor" de este mensaje. También sobre la nula empatía, la falta de humanidad demostrada y sobre la importancia de estas cualidades precisamente en la atención sanitaria: "Si no se ponen los cimientos en el período formativo luego tendremos profesoras como esta".

El hilo ha provocado cientos de reacciones. En ellas muchos dan su opinión y otros relatan experiencias similares que han vivido como estudiantes.

Soy profesora en una facultad de medicina. Esa alumna simplemente lo que tiene que hacer es faltar y presentar el justificante al coordinador de la asignatura. Si no la acepta (no lo creo, sería ilegal), subiría al coordinador de grado. No hay que hacer drama. Hay mecanismos.

A mí, mi preparador de oposiciones me dijo q al único entierro al que podía asistir era al mío. Me quedé muerta. 😳 Una cosa es la disciplina y otra es esta deshumanización.

Como profesora universitaria, aunque de otra disciplina, me ofende profundamente lo que cuentas y lo que leo en alguno comentarios. He cambiado examenes por multitud de motivos, no es tan difícil si no te importa trabajar y pensar otro examen similar al que ya has puesto.

