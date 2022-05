Ya podemos decir una de las palabras más bellas que existen: viernes.

— HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) May 6, 2022

Un poquito de música y a perder la cabeza por un rato.

— Defected Records (@DefectedRecords) May 5, 2022

Can't stop watching this… 🤩

Cuidado porque ya es 6 de mayo, el día que un bulo sobre la NASA ponía como fecha del fin del mundo. Mucho ojo.

— AGUILAR ALBA Ⓜ (@aguilaralba10) May 6, 2022

— Larry Walters  (@LarryWalters_) May 6, 2022

No viene el meteorito… pic.twitter.com/7YVXetVIZS

De nuevo tienes una cita con Tremending, donde te contamos qué se cuece entre los tuiteros.

— Lucía Taboada (@TaboadaLucia) May 3, 2022

"What the hell "padrear" means?" pic.twitter.com/4rstwYfXvh

Los únicos que se atreven a poner luz en la oscuridad con los temas más polémicos de nuestra sociedad.

Llevo mucho tiempo callado y no aguanto más, tengo que decirlo.



El otro día fue el día de la madre.

— Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) May 1, 2022

—Mamá, feliz día de la madre. —¡Pero no me lo digas a mí, ponlo en las redes sociales!

Un buen momento para agradecer todo lo maravilloso que han hecho nuestras madres.

Tus hermanos y tú cuando tu padre se negaba a ir al Aquapark y entonces tu madre decía "PUES ME LOS LLEVO YO". pic.twitter.com/mPkHa6MGI3

Empezamos con deportes. Buenas noticias esta semana para los madridistas, que han pasado a la final de la Champions League con una remontada de época ante el Manchester City cuanto todo parecía perdido.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 4, 2022

El Madrid dejándolo todo para última hora me representa bastante, la verdad.

Visto lo visto, en la final podría pasar cualquier cosa. Lo que sea.

pic.twitter.com/gn9FQyKcw7

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) May 6, 2022