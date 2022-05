Uno de los hilos que más han gustado a los tuiteros este pasado fin de semana ha sido el de Carmen Massanet, una mujer ciega que ha contado que entró a pedir un café en un bar y el camarero, muy atento y muy amable, le iba indicando donde le iba colocando la taza, el azúcar y la cucharilla en función de las agujas del reloj, que es cómo se debe indicar a los invidentes donde están las cosas. La tuitera ha agradecido al camarero su gesto, sobre todo porque no todo el mundo sabe cómo señalar a los invidentes cómo orientarse. Lo mejor es que lo lean. Dentro hilo.

He ido a hacer unas audiciones en Atocha, me he parado a tomar un café y el camarero me ha ganado de calle. Para indicarme las cosas decía: el café a las 12, el azúcar a la una, etc. Hay muchos camareros que esto no lo saben.

— Carmen Massanet Arco (@carmenmassanet) May 8, 2022