El divertido "bingo de las gilipolleces del confinamiento de Shanghái" de un corresponsal español

Por Tremending

Aunque hayan quitado las mascarillas en interiores y se viva con atisbos de normalidad, la pandemia de la covid no se ha acabado. Un nuevo brote ha devuelto el confinamiento a las calles de Shanghái, en China.

El corresponsal español Víctor Escribano se encontraba en el país y ha narrado de primera mano todo lo que está ocurriendo. Si creíamos que el confinamiento en España fue duro, las particularidades del país asiático superan con creces a las nuestras.

Hoy me ha llegado este "bingo de las gilipolleces del confinamiento de Shanghái" y, como tengo el día libre y me aburro, vamos a hacer un hilo para repasar los logros que ya hemos conseguido mi señora y yo en estos 52 días de encierro. Y, de paso, os explico las casillas: pic.twitter.com/K4mEl3r4j5 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Escribano explica su experiencia a través de lo que llama el "bingo de las gilipolleces del confinamiento de Shanghái", donde va completando casillas si ha tenido alguna de las vivencias que se muestran.

1. "NO OS LLEVÉIS A MIS MASCOTAS". Todos los dueños de mascotas en Shanghái estamos acojonados porque, aunque NO es una política oficial (ni mucho menos), ha habido casos tanto aquí como en otras ciudades de trabajadores sanitarios matando a palos a las mascotas de infectados. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En Shanghái, que yo sepa, solo ha pasado una vez, hace cosa de un mes. Ya entonces comentábamos que nos daba más miedo lo que pudieran hacer con nuestra gata que el virus en sí.https://t.co/U5x4qYjg88 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Así que sí, esa la tenemos. Empezamos con fuerza: 1/25 pic.twitter.com/f0rai7ypYZ — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

La primera casilla dice "no os llevéis a mis mascotas". El corresponsal cuenta que ha habido casos de sanitarios que sacrifican a las mascotas de los contagiados en plena calle, por lo que tanto él como su pareja temían por la vida de su gato. La primera casilla está marcada.

2. "AL CAMPAMENTO". Se refiere a los centros de internamiento a los que se llevan a todos los contagiados (sintomáticos o no) para aislarlos del resto de la sociedad y cortar las cadenas de transmisión. En inglés, covid camps, pero hay alguno que los llama "Costa del Covid" 🤣 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Esta es otra razón por la que rezar para no contagiarnos, porque las condiciones en muchos de ellos no son las mejores: encerrado con cientos o miles de personas sin apenas privacidad, a menudo sin siquiera duchas… buscad las historias destacadas en el IG de @_ale_pava_ — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Así que esta no la tenemos. Y esperamos no tenerla nunca. Y, si os caigo aunque sea medio bien, por favor, rezad también vosotros para que no nos toque 😅 Seguimos con 1/25 pic.twitter.com/HKdSuBCVap — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Si había algo que más miedo le daba a Escribano que se llevasen a su gato era acabar en un "campamento", como se conocen a los centros de internamiento de contagiados, donde las condiciones no son las mejores. Por suerte, de momento continúa en su casa.

3. "LOS PELIGROS DE INCENDIO NO EXISTEN". Esto ya lo comentamos aquí hace unos cuantos días, que alguien había tenido la feliz idea de confinar todavía más algunas urbanizaciones vallando las puertas de los edificios.https://t.co/Aylfo6owan — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

La gente se quejaba, obviamente, porque qué cojones pasa si hay un incendio, una emergencia médica, etc… y la puerta de tu bloque está literalmente vallada. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Afortunadamente, en nuestra urbanización no han llegado a esos límites de locura. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En nuestro bloque pusieron una especie de cordón policial por fuera, pero era tan sencillo como saltarlo o romperlo en caso de emergencia. Así que nada, otra que fallamos. Seguimos en 1/25 pic.twitter.com/bRrKyBKi53 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Otro de los temores del "bingo" es el peligro de incendio. No es que la covid provoque fuegos, pero debido al confinamiento, muchas puertas de edificios estaban siendo valladas para evitar que nadie rompa la cuarentena. El problema es que en caso de incendio u otra emergencia nadie podría abandonar el bloque, lo que es tremendamente peligroso. Por ahora, el edificio del corresponsal solo tiene un cordón policial que puede saltarse en caso de emergencia.

4. "+14". También lo hemos comentado. Para que 'liberen' una urbanización, tienen que haber pasado 14 días sin contagios. Con cada nuevo contagio detectado, se reinicia el contador y hay que esperar oooootros 14 días… y rinse and repeathttps://t.co/tcnZfMOn9a — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Insisto en que los memes que están surgiendo estos días son cojonudos. Va a ser cierto eso de que la comedia surge de la tragedia: pic.twitter.com/Coeq6JwVTC — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Por si os surge la pregunta de cómo se sigue contagiando la gente si llevamos eones encerrados, no sois los únicos. No soy 100tifiko, esta es mi opinión desde la barra del bar:https://t.co/6PAWqpyOVt — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda, para variar. Resumiendo: esta sí que la tenemos… Y VAYA SI LA TENEMOS. 2/25 pic.twitter.com/XRhRCRWPv2 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Ver luz al final del túnel es lo que da esperanza a cualquier persona encerrada. Para poder levantar la cuarentena en el edificio se requieren 14 días sin contagios, si se produce alguno se reinicia el contador. Por lo que la espera está resultando eterna y ya no hay ni luz ni túnel.

5. "+24". La verdad, no estoy muy seguro de qué significa esta. ¡Compañeros del encierro, echadme un cable! Por ahora la dejamos en suspenso. pic.twitter.com/mFHsJLutuI — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

6. "ESTAS VERDURAS PODRÍAN MATARTE". Ya comentamos las dificultades para conseguir comida, lo de las compras en grupo y el reparto de alimentos por parte de las autoridades locales. En algunos casos, ha llegado verdura o carne en mal estado.https://t.co/6Jt9Am8TZ4 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En algunos sitios les ha llegado carne o verduras que directamente estaban podridos. Nosotros, en líneas generales, hemos tenido suerte tanto con los paquetes de comida de nuestro distrito como con las compras conjuntas a las que nos hemos apuntado. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Pero es cierto que tuvimos que tirar un paquete de carne y unos cuantos huevos que estaban ya en mal estado. Así que PADENTRO, 3/25 pic.twitter.com/6ebAhrwDxd — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Conseguir comida estando confinado es una montaña y que esté en buen estado es un ochomil. Mucha gente se está encontrando que la comida que reciben no es apta para su consumo, por ahora, el corresponsal se está "librando" de este problema.

7. "QUIÉN NECESITA SOL O AIRE FRESCO". Pos eso, más de 7 semanas encerrados, sin salir de casa más que para las PCR. Menos mal que tenemos una terraza agradable.https://t.co/SOFdLcthca — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Hace un par de días empezaron a dejarnos salir del apartamento y pasear por las zonas comunes y la urbanización, pero es pequeña y no hay nada. Ya no estamos encerrados en el piso pero sí seguimos confinados a la urbanización. Ya dejan a los presos salir al patio, yujuuuuuuuuuu — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Total, en esta no hay discusión, ¿no? Echamos de menos darnos un garbeo con las motos e ir a caminar a los paseos fluviales del río Huangpu, que en los últimos años los han dejado preciosos en muchas partes. Vamos ya con 4/25 pic.twitter.com/9RP9vK8iQV — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Uno de los problemas más comunes que se vivieron aquí durante el confinamiento fueron las posibilidades de cada casa para poder tomar el aire. Los más afortunados tenían un jardín o un patio, otros por lo menos un balcón, pero también los hubo que no tenían nada y fue un tormento. El corresponsal pudo disfrutar de su terraza, pero tras siete semanas de confinamiento ya no es suficiente. Tampoco le convenció mucho la idea de poder salir a pasear por su urbanización.

8. "🐑". Diréis: ¿pero qué cojones? ¿Una oveja? Sí, amigos, en chino "positivo" se dice 阳 yang, parecido a 羊 yang, oveja. En los grupos de WeChat, utilizan el emoji de la oveja para preguntar si hay positivos en la última ronda de PCR, por ejemplo. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En nuestro edificio ha habido varios 🐑 y en el grupo de vecinos se habla a menudo de 羊 para referirse a 阳, así que otra más pa la saca: 5/25 pic.twitter.com/tV9PuUHxPm — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

El lenguaje puede sorprender y curiosamente hay similitudes entre las palabras positivo y oveja, por lo que muchos se referían a dar positivo con el emoji de una oveja.

9. "ÑAM, MÁS COL". En las entregas de comida del Gobierno hay una estrella que brilla con luz propia: la col. Creo que en todas nuestras cajas había col… que es muy popular entre los chinos pero que 1. a nosotros no es que nos emocione 2. todo tiene su límite, copón pic.twitter.com/EYgsubWr9k — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Nosotros, como tampoco está la cosa como para tirar comida, estamos buscando recetas nuevas con col. Menos mal que al final no cuajó lo del traslado a Tokio, porque no he pisado Japón en mi vida y ya estoy hasta las pelotas de (nuestros intentos de) okonomiyaki pic.twitter.com/H2xjnC4mYU — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Total, que este es uno de los SÍ más claros de nuestro particular bingo. 6/25 pic.twitter.com/9AQzkQJYUC — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

10. "LA CAZA DE COMIDA A LAS 6 DE LA MAÑANA". Las apps por las que se podían hacer compras a los supermercados llevan sin funcionar bien desde hace ya varias semanas, pero dicen que a ciertas horas (por ejemplo, las 6 de la mañana) sí se pueden hacer pedidos. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Se supone que solo admiten un número limitado de pedidos (muchos repartidores y trabajadores están también confinados…) y que tienes que tener el carrito cargado antes de las 6 de la mañana y empezar a darle como un loco al botón de efectuar pedido cuando den las 6 en punto — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Nosotros lo hemos intentado (mi mujer, vaya, yo a esa hora no existo) alguna vez y nuestra conclusión es que es una leyenda urbana. Hay hasta programadores que han hecho bots para spamear pedidos a determinadas horas. En nuestro caso, es un NO. Ya pasamos de seguir probando. 6/25 pic.twitter.com/Cxo9XNolQ6 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Volviendo a la comida, las coles se convirtieron en el ingrediente estrella, ya que estaban presentes en todos los paquetes de comida que recibían. Otro de los problemas para comer es que las apps de pedidos a supermercados no funcionan. Aunque circulaba la leyenda urbana de que a horas intempestivas se podía conseguir hacer un pedido, nuestro protagonista no lo ha logrado.

11. "NIVEL 9000 DE TIEMPO EN PANTALLA". Por si acaso, hay que aclarar que esto es un meme relativamente famoso hace años de Dragon Ball:https://t.co/tAwFWtTmNs — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Aunque mi versión favorita es el doblaje andaluz. – TIENE UNA JARTÁAAAAAAAAA

+ ¿Ji o qué? Está er nota más fuerte que el vinagrehttps://t.co/1yX80NxyJF — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Esto es un sí, sin pensarlo. Entre ordenador, móvil, televisión, ebook… tampoco es que tengamos muchas alternativas para matar el tiempo. 7/25 pic.twitter.com/5z4M8zQ99X — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

12. "NO ME COMÁIS". Esto fue muy gracioso. En un grupo de WeChat de un bloque se quejaban de que no había suficiente comida, y un vecino propuso, de broma, comerse "al negro del séptimo". El susodicho leyó el mensaje y respondió: "No me comáis, ¿por qué queréis comerme?". — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En el link hay un resumen del asunto y muchos memes. Al final surgió una segunda captura de pantalla en la que ambos decían que todo era una broma y se cachondeaban de ser la comidilla (😅) de todo Shanghái.https://t.co/CQZUgiLFAu — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Esto no pega mucho con el resto del bingo, pero lo interpretaremos como la posibilidad de que los vecinos nos hayan tratado mal. En nuestro caso, cero problemas, nos han ayudado muchísimo y han sido de lo más simpático y amable desde el minuto 1. Seguimos en 7/25 pic.twitter.com/Iy6LCAfCBz — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

13. "LOS VECINOS SON LOS NUEVOS VIGILANTES". Hablando de vecinos, nos ha sorprendido mucho que en el grupo de WeChat del bloque, cada vez que alguien entra o sale del edificio (guardias de seguridad, por ejemplo) varios vecinos les hacen fotos y las comparten. Viejas del visillo — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

El comité gestor de la urbanización ha animado a los vecinos a que denuncien a los vecinos que se salten el confinamiento, y en uno de los momentos de más psicosis de estas semanas (cuando, por las buenas, surgieron 4 casos de golpe en el edificio) hubo quien llegó a proponer… — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

… instalar nuevas cámaras de seguridad en la puerta del bloque para poder ver quién entraba y salía. Menos mal que no salió adelante, aunque en China hay cámaras de seguridad hasta en los ascensores, pero bueno. Vamos ya por 8/25 pic.twitter.com/0H6V6RUyl7 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Los vecinos pueden dar problemas en situaciones de estrés, de los clásicos vecinos vigilantes hasta alguno más creativo, que bromeaba con comerse a otro de los residentes del edificio en caso de escasez de comida.

14. "TIENES 584638 MENSAJES". Ya contamos que, con lo de las compras conjuntas, nos hemos acabado metiendo en un montón de grupos de WeChat donde las organizan y en los que NO PARAN DE HABLAR.https://t.co/xQcw6kEthf — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Si dejas de mirar el móvil media hora, de repente tienes 800 mensajes por leer… y tienes que revisarlos, no vaya a ser que hayan organizado una compra que te interese. Eso también suma muchísimo a lo del tiempo en pantalla.https://t.co/avNmPrtxsQ — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En los últimos días ha mejorado un poco la cosa, hay más repartidores disponibles y supermercados/almacenes desconfinados, así que ya pasamos un poco más de esos grupos (pero no nos salimos, no vaya a ser que…). Anyway, esto es otro punto, así que 9/25 pic.twitter.com/sDTiaBG0VX — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

15. "ALLÁ FUE EL ÚLTIMO AJO". O el último pepino, o el último trozo de la tableta de chocolate, o el último… estos días, como no sabes qué vas a poder comprar y cuándo, hay que saber racionar los alimentos básicos y también los caprichitos que ayudan a sobrellevar la situación. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Cuando se te acaba algo, te invade la tristeza. Nosotros nos terminamos hace unos días el último bote de aceitunas que nos quedaba, y todavía lo recuerdo con añoranza 🤣 Por suerte, de alimentos básicos estamos muy bien surtidos ahora mismo, y parece que la cosa mejora. Ya 10/25 pic.twitter.com/vBjs7oSV8C — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

La comida puede ser imposible de gestionar en estos casos, o tienes mucho de algo o te quedas sin nada. Hay que echarle creatividad con lo que se tenga.

16. "EN TU NEVERA AHORA HAY 90 HUEVOS". Este me toca especialmente de cerca, porque 90 huevos no tenemos, pero hemos llegado a tener unos 40 a la vez. ¿Qué queréis? Cuando no sabes cuándo vas a poder volver a conseguirlos, compras dos cartones de 30 y al menos pa tortillas tienes — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Luego nos dimos cuenta de que el ya bautizado como Señor de los Huevos reparte con bastante frecuencia y que no hacía falta habernos vuelto así de locos, pero es lo que tiene el confinamiento. Te vuelves medio majara y haces cosas que no harías en una situación normal. 11/25 pic.twitter.com/GEkcD6qIE0 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

17. "EMPIEZAS A BEBER A LAS 8 DE LA MAÑANA". No, no somos ingleses. Tenemos varias botellas de licor o vino en la despensa pero tampoco es que bebamos demasiado. Curiosamente, con el confinamiento estamos bebiendo todavía menos. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Generalmente, nos tomamos una copa para celebrar o para culminar un día agradable, no somos de los que beben para olvidar o cuando se cabrean. Y mejor, porque nuestra salud mental no está como para emborracharse y abrir la caja de Pandora. Este no: mantenemos 11/25 pic.twitter.com/Y6rgUi16hX — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

18. "¿A QUIÉN LE HACE FALTA DUCHARSE?". Pues a mí, coño, y con urgencia. Antes del confinamiento me duchaba todos los días (también porque, ejem, salía a la calle). Pero Dios SÍ castiga dos veces, y hace semanas que nos petó el termo:https://t.co/69JNxJKsB5 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Tampoco es que estemos en plan pocilga, ni mucho menos, pero probad a lavaros todos los días con un barreño y un cazo y decidme si os sienta igual de bien que un buen duchazo. Yo, cuando termino, acabo limpio pero con ganas de matar. Quiero que me arreglen el termo YAAAA! 12/25 pic.twitter.com/IBCs74yvoi — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

19. "TOMA UNA PEQUEÑA DOSIS DE PROPAGANDA". Estos días, sorpresa sorpresa, la prensa oficial china está intentando buscarle el lado positivo, humano, agradable e inspirador al confinamiento. My take: los cojones 33.https://t.co/sDRlv6y7LK — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

De todas formas, soy corresponsal en China, así que, me lo trague o no, nado en el fango de la propaganda todos los días… y hay quien se lo traga con gusto y fruición. Total, otra más para el marcador, y ya va por 13/25 pic.twitter.com/LdNYBWdXSP — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Desde el Gobierno chino intentan enviar mensajes propagandísticos para buscarle el lado positivo al asunto, pero cuando te tienes que lavar con un barreño y una esponja porque el calentador está estropeado y nadie puede ir a arreglarlo se hace cuesta arriba.

20. "POR FAVOR, NO OS LLEVÉIS A MIS HIJOS". Especialmente en los primeros días del confinamiento, surgieron numerosas informaciones sobre la separación de padres e hijos (por pequeños que fueran) infectados, y vídeos de "guarderías para infectados". Absolutamente escalofriante. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

No dejar que una madre esté con su hijo en una situación tan angustiosa como esta denota falta de humanidad. Creo que en Hong Kong se dieron situaciones similares. Al final, tuvieron que ceder a la presión: pic.twitter.com/MQwQn3NSIT — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

La verdad es que no sé si han cumplido con sus promesas, pero llevo semanas sin escuchar casos de separación de padres e hijos. Tampoco puedo saber todo lo que ocurre en una ciudad china de 25 millones de habitantes… en nuestro caso, no tenemos hijos, así que seguimos 13/25 pic.twitter.com/odt6oWB2nZ — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

21. "¿CONCIERTOS DE URBANIZACIÓN O GRITOS DE AUXILIO?". En muchas urbanizaciones se han organizado 'conciertos' de apoyo, al más puro estilo de España con el 'Resistiré' a principios-mediados de 2020. También, caceroladas y protestas a grito limpio por la situación. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En nuestra urbanización se han organizado varios de estos 'conciertos' y también hemos escuchado a personas llorar y chillar desesperadas por sus ventanas. Esto último no se lo recomiendo a nadie. Y los vecinos decían que no era en nuestro bloque… again: los cojones 33. 14/25 pic.twitter.com/utF7tPzh8R — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

22. "GRACIAS POR TU COOPERACIÓN". Esta es muy graciosa, porque te obligan a hacer algo (por ejemplo, una PCR) y luego te dicen que gracias por la cooperación. La alternativa a la cooperación hace que elegir cooperar sea… más fácil. 😅 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En nuestro edificio nos amenazaron con degradar nuestro código QR sanitario cuando varios vecinos nos negamos a bajar a las PCR. Cuando al final acabamos cediendo (hay que reconocer que mejoraron mucho la organización), adivinad qué nos dijeron… — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Sí, exactamente: "Gracias por la cooperación". Entramos en la recta final con 15/25 pic.twitter.com/ZjZHEq1CAK — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En la misma línea, las autoridades agradecen a los ciudadanos por su cooperación, aunque no parece que haya mucha mas alternativa si no se quiere enfadar al Gobierno chino.

23. "MANTENTE POSITIVO, DA NEGATIVO (en las pruebas)". Se refiere a tratar de tener una actitud positiva y, a la vez, tomar precauciones para no contagiarse. Mi madre me dijo hace poco "no os hagáis mala sangre, no podéis hacer nada para solucionarlo". — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Yo lo siento, mamá, pero a estas alturas, después de más de 7 semanas de encierro, no me quedan ya redaños para fingir que todo va bien. No os podéis imaginar hasta qué punto estamos hasta los cojones, cansados, desesperados… y las ganas que tenemos de que nos liberen. 15/25 pic.twitter.com/tywizMIaIA — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

24. "KFC, UN LUJO". (¿Entiendo que querían poner #1?). Llevamos desde mediados de marzo sin pedir comida a domicilio y sin comer nada que no hayamos cocinado nosotros. Mi mujer de vez en cuando mira la app del McDonald's a ver si ha ocurrido un milagro y se puede pedir un Big Mac — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

También comentamos que KFC o Pizza Hut estaban organizando algunos de estos pedidos conjuntos, pero en nuestra urbanización, aunque se ha propuesto, no ha salido ninguno adelante.https://t.co/PGNuO7PCNM — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

Así que, desde las más profundas ganas de volver a comer guarradas, añadimos otro punto cuando ya nos acercamos al final, porque nunca pensamos que una triste hamburguesa de un euro del McDonald's acabaría siendo un lujo: 16/25 pic.twitter.com/CTjjWaiypI — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En estas situaciones, las pequeñas cosas pueden darte una alegría. Como por ejemplo conseguir pedir algo de comida rápida a domicilio, pero por el momento ni Víctor Escribano ni su mujer se han podido comer una hamburguesa en semanas.

25. "PCR A LA 1 DE LA MAÑANA". En algunas urbanizaciones han organizado test a las horas más intempestivas porque… a saber, pero maldita la gracia. En la nuestra no hemos tenido pruebas a ninguna hora rara, pero un día nos dijeron por la noche que la prueba sería… — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

… el día siguiente a las 5.30 de la mañana. Decían que estuviéramos listos para bajar cuando nos llamasen. Yo me puse nervioso y al final no pegué ojo en toda la noche. ¿Resultado? Al final la prueba fue a las 10.30, y yo fui a hacérmela como si fuera un puto zombi. — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

De todas formas, no debería contar porque al final, pese a aquel show, todas las pruebas han sido a horas decentes. Así que nada, llegamos al final con 16 de 25. pic.twitter.com/POeyHIwGr5 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022

En resumen, estamos teniendo una Experiencia Lockdown™️ bastante típica, y además con aventuras especiales como lo de lavarse con un barreño. Espero que hayáis disfrutado del hilo y de nuestras desventuras, y espero no tener que volver a hacer un bingo como este nunca más 🙄😅 — Víctor Escribano (@victorec93) May 5, 2022