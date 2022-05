La bochornosa escena de acoso que sufren dos jóvenes en una feria: "Vergüenza de tener que pasar esto por ser mujer"

Las fiestas no se viven de igual manera para todo el mundo. Las mujeres, por desgracia, por muy bien que se lo estén pasando tienen que estar en un estado de alerta constante frente a posibles situaciones que las violentan.

Dos chicas se encontraban en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, según recoge La Voz del Sur, cuando dos hombres de mediana edad se acercaron a ellas y se quedaron mirándolas fijamente y sin decir nada durante un buen rato.

La situación incomodó profundamente a las jóvenes, que no paraban de repetir a los hombres que por favor se marchasen, pero ellos ni caso.

Los hombres continuaron mirando desafiantes a las chicas y riéndose de la situación. Estaban disfrutando el hecho de ver cómo se sentían incómodas, aunque ellas amenazasen con avisar a la Policía.

Finalmente, los hombres se marcharon alegando que era "una broma". Aunque a ellos les resultase "divertido" incomodar a las jóvenes, ellas mostraban que no estaba siendo una situación para nada divertida por su parte. Y es que cuando te enfrentas a este tipo de situaciones de acoso prácticamente a diario, es normal que no le veas ni pizca de gracia a que invadan tu espacio y te hagan sentir violentada.

El vídeo ha provocado la indignación de los tuiteros, incluso caras reconocibles como Íñigo Errejón o Anabel Alonso han mostrado su disgusto.

Si no lo ves, es que no lo quieres ver. https://t.co/m4Yimquhoq

Veo a muchas personas diciendo: esto no es denunciable, no están haciendo nada.

Vamos a ver, que algo no sea denunciable no significa que esté bien y que sea normal, si tu estas de pie mirando fijamente a alguien que está de fiesta tranquilamente y pasándoselo bien, y ves que +

— Carla🖤 (@Carlaacg7) May 8, 2022