El león que aterrorizó a un pueblo de Kenia y resultó ser una bolsa de supermercado: "El rey de la selva pero no mucho"

El mundo se está convirtiendo en un lugar peligroso. Pandemias, guerras y ahora, animales salvajes atemorizando pueblos. El contexto actual mantiene a todo el personal en una alerta constante, por lo que también pueden surgir malentendidos.

In an interesting turn of events, we received numerous reports from locals at Kiangua location, Meru County of a lion hiding in a hedge

KWS Meru team swiftly rushed to scene in a bid to mitigate a possible Human Wildlife Conflict case. pic.twitter.com/K0up1GH6d6

— Kenya Wildlife Service (@kwskenya) May 5, 2022