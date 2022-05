No, esta foto de la reina no es real pero los memes que ha provocado sí merecen una corona: "Letizia never forgets"

Por Tremending

Letizia sigue sorprendiendo (no hay prácticamente día que no lo haga), pero esta vez no es cosa suya. La semana pasada, su foto con el mismo vestido que una premiada en una gala dio pie a una oleada de memes.

En esta ocasión, ha sucedido lo mismo, pero la foto no era real sino un fotomontaje humorístico. Una imagen junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, convenientemente adaptada para la risa por el tuitero Braulio (@Brantifasco) ha vuelto a destapar la caja de los memes.

– Otra que quiere morir ?

• Eh ?

– Otra que quiere morir ?

• Eh ?

– Nada, nada…

Letizia never forgets. 😅😅😅🥶

Ni el brazo es su brazo (bueno sí, pero exagerado), ni el vestido de Maroto era rojo. La original, para que no haya dudas, se puede ver en este tuit de la Casa Real.

La Reina preside la primera sesión del programa #ShootinginSpain sobre las ventajas competitivas de rodar en España, una actividad enmarcada en el Plan de Impulso al Sector Audiovisual #SpainAVSHub.

➡️https://t.co/gpkWE7BsuL pic.twitter.com/Jm1e6fOnLQ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 9, 2022

Como las risas no tienen reglas, a los tuiteros les ha dado igual y han vuelto a hacer de las suyas. Esta vez con los memes de un meme. El metameme. El resultado, para coronarles a todos.

– Buenos días doña Letiz… caray, menudo apretón de manos!

– ¿Qué pone en tu tarjeta?

– Re… Reyes Maroto, ¿puede soltarme la mano?

– Escúchame bien, zorra, aquí la única reina que hay soy yo, ¿está claro?

– Pero es mi nombre

[crujido de dedos]

– Ayy!! Vale! Me lo cambiaré!! pic.twitter.com/iYhAniy5c4 — Rimanegra (@rimanegra) May 10, 2022

Letizia ficha por Cobra Kai

He tatuado el montaje del gran @Brantifasco

– ¿Monárquica o Republicana?

– ¿Monárquica o Republicana?

– Republiaaaaaaaahhh…Monárquica. Viva el Rey. Viva el orden y la ley.