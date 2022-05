"No te has equivocado de bar, ellos se han equivocado de siglo": indignación tras el acoso machista relatado por una divulgadora científica

La divulgadora científica Gemma del Caño, conocida tecnóloga de los alimentos dedicada a compartir su conocimiento en redes sociales, programas de radio y podcast, ha publicado un hilo que se ha viralizado en el que ha explicado lo que le ha ocurrido durante la mañana de este lunes al ir a desayunar a un bar tras una cita médica.

Visiblemente indignada, la científica ha narrado el acoso verbal que ha sufrido por parte de un grupo de hombres que se encontraban tomando algo en la puerta del local. "A veces piensas en por qué tienes que saber elegir dónde tomas café", tuiteaba. Tal y como ha contado, los hombres no han parado de interpelarla en cada movimiento que hacía, incluso uno de ellos ha llegado a decir que "se había puesto ahí para que la mirasen". "¿Lo comes todo igual?", mencionaba otro.

Su acoso no ha cesado, hasta tal punto que del Caño se ha visto obligada a abandonar el bar por la incomodidad que suponían esa cadena de comentarios. De poco ha servido que otro señor les llamara la atención. Pues ni con esas la han dejado en paz. El relato de Gemma del Caño es tan sólo uno de los muchos que denuncian cientos de mujeres a diario. Lamentablemente, la violencia y el acoso verbal son su pan de cada día.

La situación recuerda a la bochornosa escena que denunciaron dos jóvenes en la feria de abril hace escasos días, cuando un par de hombres se pararon frente a ellas a mirarlas sin decir ni una sola palabra, inmóviles, a pesar de que las mujeres les habían pedido que se marcharan reiteradas veces. Según los datos del Ministerio de Igualdad, se estima que cuatro de cada cinco mujeres ha sufrido en algún momento de su vida acoso callejero. Unas cifras escalofriantes que dejan ver el riesgo al que están expuestas las mujeres por el hecho de serlo.

A veces te equivocas de bar. A veces piensas en por qué tienes que saber elegir dónde tomas café. Volvía del reconocimiento médico y he entrado donde más cerca me pillaba. Había unos señores en la puerta con el típico "sol y sombra" pero eh, qué hay de malo en eso. 👇🏻

Pues he pedido un café y una tostada, me voy a la terraza. Sola en terraza, señores en la puerta. Empiezan con comentarios jocosos, se ríen, siguen. Un señor les dice "dejad en paz a la muchacha". – se ha puesto ahí para que la miremos. Se Ha Puesto Ahí Para Que La Miremos

Ni siquiera había sido consciente de dónde me había sentado. Miro hacia abajo. Reviso si tengo algún botón desabrochado, si se me ha subido la falda o cualquier cosa para que alguien piense: "Se ha puesto ahí para que la miremos". Mordisco a la tostada. "¿Lo comes todo igual!"

Ha sido suficiente. Dejo todo y me voy. Para entrar a pagar tengo que pasar por delante de ellos. Miro al suelo, entro lo más rápido que puedo. Comentarios a lo lejos. Subo al coche y se me desborda la rabia.

Que yo soy una señora de 40 palos y me han hecho sentir muy incómoda. Pensaba en las crías del vídeo de la feria de Jerez y mira, me llevan los demonios.

El resto de usuarios han reaccionado rápidamente cuando han podido leer lo ocurrido. Una tuitera ha respondido en forma de apoyo: "Tú no te has equivocado de bar, ellos se han equivocado de siglo".

Tú no te has equivocado de bar, ellos se han equivocado de siglo. 😤

Este tipo de situaciones solo se arreglaráa no callando y actuando, y no me refiero a ti (sólo faltaría!) sino a toda la gente que presencia la escena y no se mete.

Hay que meterse más.

— Sabina Farrés (@SabinaFarres) May 9, 2022