La respuesta de Daniel Guzmán a Cayetano Martínez de Irujo que ha hecho reír a Gabriel Rufián: "Siempre en mi equipo"

Por Tremending

Si hay una figura que genera controversia en la izquierda es la de Felipe González. Los hay quienes lo consideran de izquierdas, los hay quienes no. Y los hay de derechas que le profesan una profunda admiración. Todo muy confuso.

Por eso, cuando figuras como Cayetano Martínez de Irujo, que perfectamente puede haber firmado en su vida algún "aparta perroflauta que voy con prisas", dice en Encuentros Inesperados haberle votado e incluso afirma que es "el mejor presidente que ha tenido este país de lejos", otorga el beneficio de la duda.

El actor Daniel Guzmán también mostró esa duda cuando Mamen Mendizábal preguntó al conde-duque (sí, esa es su profesión, suponemos) si alguna vez había votado a la izquierda y Martínez de Irujo respondió de forma afirmativa, que a Felipe González.

La respuesta no convenció a Guzmán que le respondió: "No, a la izquierda", en referencia a que no consideraba a González de izquierdas. Una afirmación a la que sólo le faltó un "vamos, no me jodas" y que apoyó Gabriel Rufián, que ofreció un choque de puños al actor como muestra de apoyo.

Entre los tuiteros también se ha generado la discordia sobre quienes consideran al expresidente del Gobierno de izquierdas o de derechas y sobre si es o no el mejor líder del Ejecutivo que ha habido en este país.

Daniel Guzmán siempre en mi equipo. pic.twitter.com/SNORAkXF9x — Javier Durán (@tortondo) May 10, 2022

Ese "No, a la izquierda" en bucle https://t.co/PGUzIqbXGE — Rafa Ruiz۞ (@rafars22) May 10, 2022

La gran estafa de este país es haberle colado a toda una generación que Felipe González era de izquierdas. https://t.co/zRtlAS6nvk — Fernando Alonso R-P (@CholoEvenStar) May 10, 2022

Daniel Guzmán pensando en alto https://t.co/Rc0Fy5f3JL — Gemma (@gemmast68) May 10, 2022

La risa de Ana Morgade me da años de vida jajaja. https://t.co/QKzbRNf2mf — kris (@Kris_Stx8) May 10, 2022

Me representa la forma y la seriedad con lo que lo dice. https://t.co/UQQ8sJTqwi — Lambrate23 (@lambrate23) May 10, 2022

Imagina lo que tenía de izquierdas Felipe González. https://t.co/uDwPAxRQRd — La Venus del Quinto ✊🏻 (@venus_quinto) May 10, 2022

"Felipe González es de Izquierdas y ha sido el mejor presidente de este país" https://t.co/p5w6TedxgN pic.twitter.com/crm2jjTF39 — MonsieurX 🇺🇳🔻 (@Identico10) May 10, 2022

Es Daniel pero yo aquí he visto completamente a Roberto, no sé si los creadores opinan lo mismo @alber_caballero @LauraCaballero_ https://t.co/HRPBoO2Bo3 — El Tertuliano (@enlatertulia) May 10, 2022

He visto este vídeo cinco veces ya, no puedo parar. https://t.co/MTabegAV4Z — Josefine ۞🔻 (@Josefine_Table) May 11, 2022

No me equivoqué con él de pequeña cuando lo elegí como mi crush https://t.co/tHPJ4fntKq — andrea 👸🏼 (@andrealopmur_) May 11, 2022