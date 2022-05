Un alumno se queja de que se cancela su clase al llegar y destapa un problema en las universidades: "Lo de los correos aún no lo entienden"

Las universidades se tuvieron que reinventar con la pandemia. Mal o bien consiguieron digitalizar sus procesos desde la posibilidad de hacer gestiones o dar clases de manera telemática, pero lo de avisar de la ausencia de un docente o la cancelación de una clase todavía no lo dominan.

Un estudiante retrató el momento en el que llegó a su aula y descubrió que ese día no tenía clase. Sin previo aviso, ni un correo electrónico ni una paloma mensajera, nada. Toda la mañana perdida y un mísero cartel que lo anunciaba.

Todo aquel que ha ido a la universidad lo ha vivido. Alguno se ha topado con el dichoso cartel, otros han sido notificados por el bedel tras un buen rato esperando y los más afortunados recibieron el aviso de otro compañero por el grupo de clase.

Los ganadores de la lotería son aquellos que se enteraron antes de salir de sus casas, aunque se dan con un canto en los dientes los que tuvieron el tiempo suficiente para redirigir su rumbo al 100 Montaditos.

Lo más curioso del cartel es que sea clase de electromagnetismo. Aunque no tiene pinta de ser lo más apasionante del mundo, merece un aviso en condiciones como toda asignatura. Un pulso electromagnético, un calambrazo, o al menos, un correo electrónico.

La imagen ha atraído las anécdotas de otros tuiteros, que han pasado por la misma situación que el protagonista de esta historia, a cada cual más trágica.

