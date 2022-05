En Twitter todo pasa pero todo queda también. Emulando al poeta, podríamos decir que Twitter es también un arma cargada de pasado. Un pasado que a veces vuelve a nuestro pesar. Eso es lo que le ha ocurrido, más o menos, a Santiago Abascal, líder de Vox, aunque no creemos que a él le importe mucho. El caso es que, ahora que las elecciones en Andalucía están a la vuelta de la esquina, la legión tuitera ha recuperado un tuit de Abascal publicado en 2015 en el que se refiere a Andalucía como una "taifa".

En concreto, en ese tuit, Abascal publicó una foto del entonces candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, besando una bandera de España. Y, al lado, el que por esa época era candidato del PP, Juanma Moreno, haciendo lo mismo pero con una bandera de Andalucía.

Nada nuevo bajo el sol. En la campaña de las elecciones andaluzas de 2018 ya pudimos ver a Abascal llegar a caballo para reconquistar Andalucía, así que no sorprende nada que en 2015 se refiriera a Andalucía como una taifa.

Sin embargo, la legión tuitera ha reaccionado a ese viejo tuit del líder ultraderechista y no ha dejado pasar la oportunidad de atizarle un poco.

No me extraña que lleven a una alicantina, que ha vivido en Madrid toda su vida, de candidata. Desprecian Andalucía y las CCAA que no sean Madrid. https://t.co/ylDKhFcdwQ

— ⚡🇪🇺 (@ByPabloxX2) May 10, 2022