La contundente respuesta de Mónica García a Ayuso que se ha llevado el aplauso de los tuiteros: "Espero no perder la sensibilidad y la humanidad nunca"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García. Isabel Infantes / Europa Press.

Por Tremending

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han protagonizado un cruce de declaraciones desde la última sesión de control de la Asamblea.

En política he llorado mucho, claro, y espero no perder la sensibilidad y la humanidad nunca. Quien la pierda no debería estar en política. pic.twitter.com/KEEaslJLp6 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 12, 2022

Todo empezó cuando Mónica García afirmaba en la Asamblea de Madrid que el "bullying político" de Isabel Díaz Ayuso no le haría "agachar la cabeza". A lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid respondió muy acorde a su estilo: "A la política se viene llorado de casa".

La réplica de Mónica García no tardó en llegar y lo hizo apelando a la empatía, también en política: "En política he llorado mucho, claro, y espero no perder la sensibilidad y la humanidad nunca. Quien la pierda no debería estar en política", señalaba García.

Es curiosa la afirmación de Ayuso, que no hace mucho tiempo hizo toda una colección de fotos (de las que salieron muchos memes que recordamos hasta ahora) en las que aparece llorando. Supondremos que a las sesiones de fotos no se va llorado de casa.

La respuesta de García se llevó el aplauso de los tuiteros y algún que otro recado para la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Que levanten las manos las que lloramos de rabia, impotencia o alegría. 🙋🏾‍♀️

La empatía no se debe perder nunca. Si perdemos la perspectiva humana, ya no seremos herramientas útiles de cambio político.

Llora donde te dé la gana, @Monica_Garcia_G , faltaría más! https://t.co/pIpcSQ5euw — Mar González🌻 (@MarGlezBaez) May 12, 2022

Es increíble la insensibilidad, acoso y ridiculo de esta mujer. https://t.co/FGdo0thFBm — Pablo 🪴 ۞ (@4_de_diciembre) May 12, 2022

Es a caso Ayuso the worst human of all time? https://t.co/XBgztl23L4 — Medro Pontesinos (@PMontesinos44) May 12, 2022

Progresivamente se ha ido normalizado la deshumanización de los políticos, hasta el punto de terminar viendo como normal que nos gobiernen psicópatas.

Y no, no debería ser normal que nos gobiernen psicópatas. https://t.co/j2X9qLE0qZ — Juan Carlos García Gómez (@basketmaniaco) May 12, 2022

Esto te lo ha dicho la tipa que se hizo una portada en un medio de gran difusión con el rímel corrido.

Mientras daba orden de no trasladar a los ancianos sin seguro privado. https://t.co/yMswunBmO3 — esemedia (@esemedia) May 12, 2022

Llorar es tan bueno como reír https://t.co/Fi29XIjmAd — MicMic🔻 (@MacarenaRodrgu3) May 12, 2022

Me temo que el problema es que determinada gente nunca llora, por eso son insensibles a todo lo que les rodea https://t.co/0PLUZqCY2Y — Berta Delgado (@bertadelgado) May 12, 2022

La elegancia y el respeto de Mónica frente al deseo de likes y la crueldad de Ayuso. Cuando cruzas la línea de sentirte un ente superior a la propia institución y ciudadanos que representas, es que algo no va bien. https://t.co/SNViJLjAhT — Olatz (@OlatzIglesias99) May 12, 2022

Y esto se lo dice la señora que posó a lo Virgen de los Dolores mientras daba ordenes para que murieran abuelos. https://t.co/mhIm4TwjJ5 — Piteas, criminal en 72 paises 📜🌒 (@YoPiteas) May 12, 2022