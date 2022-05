Mario Vargas Llosa sigue en su línea de apoyar a líderes autoritarios. Dio su respaldo a Keiko Fujimori, hija del exdictador peruano; eso sí, finalmente ganó el izquierdista Pedro Castillo.

Luego mostró su apoyo por el ultraderechista José Antonio Kast en Chile. Pero, finalmente, el progresista Gabriel Boric se convirtió en el presidente del país. Ahora, el escritor ha manifestado que prefiere al derechista radical Jair Bolsonaro frente al socialista Lula da Silva como presidente de Brasil.

"Entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero a Bolsonaro. Con las payasadas de Bolsonaro, no es Lula", ha manifestado.

Este apoyo, por lo tanto, debería hacer temblar a Bolsonaro, ya que últimamente cada líder que apoya el novelista es un líder que pierde elecciones: "Que te apoye Vargas Llosa es la mayor losa política del último siglo. Enhorabuena a Lula", comenta el politólogo Daniel V. Guisado.

Los usuarios no han podido contenerse y comentar las nuevas declaraciones que no han sorprendido mucho: "Mira, mamá, prefiero las dictaduras a la democracia".

— Daniel V. Guisado (@DanielYya) May 12, 2022

El neoliberalismo, en última instancia (y en no tan última) es incompatible con la democracia. No olvidemos que la primera vez que se puso en práctica no fue con Thatcher ni con Reagan, sino con la asesina dictadura de Pinochet. Vargas Llosa hace ya mucho tiempo que eligió. https://t.co/MTuXBLR8vb

— Marcos M.R. (@Kitos_Cant) May 12, 2022