Cayetano Martínez de Irujo 'baja al barrio' para charlar sobre diferencias de clase y Vox: "Me suena a chino mandarín"

Por Tremending

Juntar en una misma habitación a Cayetano Martínez de Irujo, Gabriel Rufián, Ana Morgade y Daniel Guzmán es una premisa cuanto menos curiosa. Y ponerles a hablar de cuestiones como las diferencias de clase, el barrio o Vox sube la apuesta.

El programa Encuentros Inesperados de Mamen Mendizábal va precisamente de eso, de unir a gente que no esperarías ver junta. La primera unión inesperada que dio el programa fue la de Gabriel Rufián y Cayetano Martínez de Irujo.

Como esto siga así se presentan juntos a las elecciones. #EncuentrosClases pic.twitter.com/xwuAJio38u — Encuentros Inesperados (@Inesperados) May 12, 2022

El portavoz de ERC aprovechó para preguntar al conde-duque sobre sus opiniones de Vox, con un resultado que a priori nadie esperaría. La reflexión de Martínez de Irujo fue que aunque tuviera "sentido" en la distancia corta el discurso de Vox, una vez rascas más allá de la superficie no hay nada que se sostenga. Algo con lo que Rufián se mostró de acuerdo. Además, Cayetano se declaró a favor del aborto, algo que sorprendió hasta el propio político de ERC.

Ya en la mesa con los protagonistas reunidos surgieron temas como el barrio, las diferencias de clase o el voto a Vox desde la clase trabajadora. Rufián y Guzmán compartieron sus experiencias con el barrio y el significado que tiene para ellos. Desde lo social y la personal, compartieron la alegría y la solidaridad de los barrios sobre los estereotipos "feístas" que hay sobre ellos. Cuando Mendizábal consultó a Martínez de Irujo sobre cómo le sonaba todo eso, el conde-duque contestó con cierta inocencia: "A chino mandarín".

Una cosa llevó a la otra y teniendo un grupo tan dispar era de recibo charlas sobre las diferencias de clase. Ana Morgade se llevó los aplausos su discurso. La cómica reflexionó sobre sus privilegios en la juventud y cómo no fue hasta la universidad cuando "estalló su burbuja". De manera muy sencilla pero elocuente la cómica pudo resumir la situación: "Cuando naces en la precariedad, la burbuja no es un sitio elegido, vas corriendo al lado de un tren al que no te dejan subir. Luego estamos los que hemos nacido en ese tren y, si queremos, tenemos la opción de bajarnos".

"La clase trabajadora que vota a Vox es un ratón votando a un gato" ​​by @gabrielrufian #EncuentrosClases pic.twitter.com/vzUloNuZPx — Encuentros Inesperados (@Inesperados) May 12, 2022

Si se habla de clase trabajadora es imposible que no salga el tema de cómo es posible que las clases bajas voten en contra de sus intereses con Vox. "La clase trabajadora que vota a Vox es un ratón votando a un gato", reflexionaba Gabriel Rufián. Esta problemática Rufián la asume como "un fracaso de las izquierdas", cuando la clase trabajadora vota a Abascal y este lo hace constantemente "en contra de sus intereses".

La unión inesperada de estas figuras resultó en un interesante debate, que dejó algunas sorpresas y una buena recepción por parte de los tuiteros.

En las fotos grupales todos parecemos iguales. #EncuentrosClases pic.twitter.com/7jv0ExuXfN — Encuentros Inesperados (@Inesperados) May 12, 2022

Reconozco que Cayetano me cae genial.

Que @danielguzman parece de mi rellano.

Que @gabrielrufian el día que deje de hablar en el Congreso pensando en el corte de 20", crecerá todavía más.

Y que @ana_morgade sigue siendo una de las mejores cómicas de España. #EncuentrosClases — Jordi Évole (@jordievole) May 12, 2022

Pues de normal ya me gusta @Inesperados pero el #encuentrosclases de hoy me está pareciendo espectacular 🤩 — Manuel Fernández Navas (@nolo14) May 12, 2022

Este programa mejora cada semana. Del #EncuentrosClases de hoy sólo puedo decir…chapeau! Gran acierto @Inesperados https://t.co/NAJB8506DZ — Beatriz Rico (@bearicoactriz) May 12, 2022

"Tú vas corriendo al lado de un tren al que no te dejan subir"

Imposible explicar mejor, con menos, la diferencia de clases @ana_morgade #EncuentrosClases https://t.co/8vOJpaqIBT — NanainaS (@srta_pgutierrez) May 12, 2022