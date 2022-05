Por Tremending

Ocurrió este pasado jueves durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, volvió a recurrir al manido comodín de la ya extinta banda terrorista ETA para atacar a sus rivales de la izquierda. Nada nuevo, pero esa estrategia de mentar constantemente a un grupo terrorista que lleva casi 11 años sin matar y que ya ha desaparecido resulta cansina. Eso lo que dijo, con una educación y un respeto exquisito, Juan Lobato, portavoz del PSOE en el Parlamento madrileño. Vean el momento.

En 1 minuto le explico a Ayuso que ETA terminó hace 10 años. Gracias, entre otros muchos, a hombres y mujeres de PP y PSOE. El futuro de la Comunidad no tiene nada que ver con ETA, sino que depende de que hagamos bien nuestro trabajo. Necesitamos más respeto y menos insultos. pic.twitter.com/ulqqSy1pTk — Juan Lobato (@juanlobato_es) May 12, 2022

Se puede decir más alto pero no más claro. Ayuso, sin embargo, no entendió el mensaje. Su respuesta a Lobato fue la previsible: ETA, ETA y más ETA, aderezada, además, con alusiones personales y familiares al portavoz socialista. Lo de la educación y el respeto en el caso de Ayuso es una quimera. La reacción de la presidenta madrileña se comenta por sí sola.

La legión tuitera no ha dejado pasar por alto los malos modos de Ayuso. Los tuiteros le recuerdan a la presidenta madrileña su falta de respeto no sólo a los oponentes políticos, sino también a las víctimas de ETA y a sus familiares. No se puede mercadear con el dolor ajeno, vienen a decirle.

La falta de respeto a los familiares de las víctimas asesinadas por ETA, utilizándolas por intereses espurios, demuestra su falta de empatía. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) May 12, 2022

Sin ETA el Pp es la nada. "Desde que no nos matan no tenemos proyecto" Arantza Quiroga, máxima dirigente del PP vasco en 2015, a García-Margallo. pic.twitter.com/SJjP3YYFsx — ana maria💜 (@ANY1529) May 12, 2022

¿Por qué meten a ETA en todo?

El que estén todos los días mencionando a ETA me parece una falta de respeto a las víctimas y allegados. Encima sin ningún motivo. Esto no es hacer oposición, solo quieren el aplauso fácil. https://t.co/ok0xwVrp8n — Ansa / ❤️ (@andreasantosfdz) May 12, 2022

Es de tal indigencia intelectual que da vergüenza ajena escucharla. https://t.co/kLnL4nCCcx — Jaume Mayor🔻 (@JaumeMayor) May 12, 2022

Banalizar el terrorismo es una práctica habitual en personas que no estuvieron ni vimos cuando había que estar https://t.co/OXpSc0AGZw — Josu Elespe (@JosuElespe) May 12, 2022

Es increíble lo de la piba esta. El discurso de la mentira.🤦‍♀️🤦‍♀️ https://t.co/UDReseGnNg — Cricri (@buttercri) May 12, 2022