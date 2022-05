Por Christian González

Llegó nuestro día favorito de la semana

Tu jefe pidiéndote el viernes a última hora que hagas un informe más antes de irte pic.twitter.com/laJumoP9DG — La Yaya Danger (@DangerousYayos) May 12, 2022

Principalmente porque llega nuestro repaso semanal tuitero. Siempre pensando en lo que os gusta a vosotros, nuestro público fiel, porque cada lector tiene sus preferencias y cada medio debe darle lo que reclama.

Y hablando de Twitter, ahora resulta que Elon Musk ha suspendido temporalmente la compra de Twitter hasta confirmar que las cuentas falsas no superan el 5%, dice.

Elon Musk haciendo el mayor "me voy de tuiter" de la historia. — Doc. (@Docstock80) May 13, 2022

Lo de que tuiter tiene un montón de cuentas falsas no me lo esperaba… — Ralph for president (@YoApoyoARalph) May 13, 2022

Elon creía que @joseluis377649057 era un señor con un apellido peculiar. https://t.co/Pslk602bKt — Quique Peinado (@quiquepeinado) May 13, 2022

Y hoy comenzamos al revés que los telediarios, con el tiempo. Calorazo en media España.

Habrá que ir quejándose del puto calor, que luego ni para eso tendremos ganas — Asombrado (@esasOtra) May 7, 2022

Una cosa que estaba muy bien del pasado era el entretiempo. — Prendente (@prendente) May 10, 2022

El verano parece que ya está aquí.

YA ES VERANO https://t.co/zZ6cSPbf1b — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) May 12, 2022

En la sección Economía y pufos, destacar la debacle en el mercado de las criptomonedas.

Como siga bajando el Bitcoin va acabar jugando contra el Hércules. — David López Meseguer (@TheRealMeseguer) May 12, 2022

Hay miles de millones en pérdidas.

Tranquilos, liberales: El bitcoin se autorregula. — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) May 12, 2022

Cada generación tiene su Fórum Filatélico. — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) May 12, 2022

"¿Fórum Filatélico? No, no; yo me llamo Bitcoin" pic.twitter.com/GyvYRdagGR — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 12, 2022

Parecía que sí, pero al final tiene pinta de que no.

Lo que son las cosas: al final tiene más valor el salario emocional que las criptomonedas. — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) May 13, 2022

Hoy me he acordado mucho de él. pic.twitter.com/9Azqa6g7wx — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 12, 2022

Con lo fiable que sonaba todo…

Criptomonedas no compré, pero a cazar gamusinos sí que he ido más de una vez. — CELESSON (@chemapizca) May 13, 2022

Pero calma, con el tiempo las cosas volverán a la normalidad.

Ahora que las bitcoins se van al carajo, es el momento de volver a un activo seguro y fiable: EL CRECEPELO. pic.twitter.com/LzrnpLvgxx — George Kaplan (@GeorgeKplan) May 13, 2022

Mientras tanto, toca extraer algunas lecciones.

Liberales pidiendo SOLIDARIDAD para salvar el chiringuito cripto. What a time to be alive. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) May 12, 2022

En política, varios temas han sonado los últimos días. Para empezar, la Ser ha desvelado que Macarena Olona se empadronó en la casa del líder de Vox de Granada para poder concurrir a las elecciones andaluzas.

– …y me dice "eso es como estar empadronada en Graná, que ni es alicantina, ni es granaína, ni es ná" pic.twitter.com/AzEYFL0dEx — CELESSON (@chemapizca) May 13, 2022

Vaya, vaya…

Hola andaluz votante de V0X, si quieres acoger a Macarena Olona en Andalucía la metes en tu casa. ¿Era así? — Ivanjode (@Ivanjode) May 13, 2022

Olona (Lady Bulos) se marca un Maroto y se empadrona en casa de uno de VoX para presentarse a las elecciones. Preguntada, no contesta por 'motivos de seguridad' cuando han estado acosando a una familia meses El colmo del cinismo y la desverguenza. La España que miente y trapichea — Sayonara (@Sayo_P75) May 13, 2022

Eso sí, de lo que más se ha hablado es de que la nueva ley del aborto incluirá el derecho a baja laboral por menstruación dolorosa

Algunos señores en Twitter desde ayer: pic.twitter.com/ygqwq1wl71 — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) May 12, 2022

Hay que ser muy mala persona para que te joda que a alguien se le reconozca un derecho. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 12, 2022

Hay mucho hombre que ha querido opinar sobre esto desde la experiencia.

"Necesitamos más tuits de señoros quejándose porque las mujeres puedan coger la baja si tienen dolores severos durante la regla" pic.twitter.com/oypl3o5x5y — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 12, 2022

Si los hombres tuviéramos la regla, el derecho a baja de 3 días se estudiaría en la universidad en la asignatura de derecho romano. — Prendente (@prendente) May 12, 2022

Solo deberíamos hablar de la regla los que la hemos sufrido, es decir: las mujeres y los que fuimos al cole en los 80. — Rule (@que_rule) May 12, 2022

Los argumentos son nivel cuñao master premium.

¿Y para cuándo 3 días de baja por dolor de huevos? pic.twitter.com/LWVaEdMgAU — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 11, 2022

Toni Cantó yendo a por la baja por dolores menstruales fuertes. pic.twitter.com/7u6gmxaEBd — Roberto Martín (@robbhaifisch) May 11, 2022

Y entonces mi compañera se dió de baja por tener la menstruación, y aprovechó para irse a abortar, y yo vi a los fetos, y uno de ellos se quedó mirándome pic.twitter.com/SaC8uiuM0e — Yogulado (@Supertramp9713) May 12, 2022

Pero todos se pueden resumir en uno:

QUE NO LE DEN LA BAJA A NADIE POR ALGO QUE NO ME DUELA A MÍ. — Olalá de fua (@olaladefua) May 11, 2022

Hay gente que se piensa que las mujeres se van a coger la baja para estar de parranda. Hay gente para todo.

Los extranjeros van a engañar con las ayudas, los pobres van a engañar con los subsidios, los viejos van a engañar con los medicamentos, las mujeres van a engañar con las bajas, lo del hermano de Ayuso es legal. — Quique Peinado (@quiquepeinado) May 13, 2022

Pero claro, con los referentes que tienen quién puede juzgarles…

Santiago Abascal lleva toda su vida con la regla? — Prendente (@prendente) May 12, 2022

Y en ciencias, notición: "Desvelan la primera imagen del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea"

Científicos descubren un nuevo tipo de Agujero Negro. pic.twitter.com/hjyK3s42fi — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) April 29, 2022

Los medios están revolucionados con esto.

PRENSA DE MAÑANA EL MUNDO: Surge un agujero negro tras el paso de Pablo Iglesias por el Gobierno LA RAZÓN: Bildu no condena el agujero negro EL CORREO DE ANDALUCÍA: El agujero negro divide en el espacio-tiempo a la izquierda andaluza OKDIARIO: Abascal exige agujeros blancos pic.twitter.com/KV8er2ms85 — gerardo tecé (@gerardotc) May 12, 2022

Y bueno, en el mundo del humor hay un meme que ha destacado por encima de todos. El de las traducciones literales.

El meme de las traducciones literales que arrasa: Donostia es ahora "Mr. Punch" y 'My Chemical Romance', "Mi romance con el Chema"https://t.co/vGbuyZ5hFI — Tremending (@Tremending) May 11, 2022

Pero imaginamos que ya habéis visto unos cuantos.

-Llevamos ta tres días con los memes de traducción de inglés // español – español//inglés

– Seguramente seguiremos toda la semana pic.twitter.com/kPlQ0JDaad — UngatoenScarif (@UScarif) May 11, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Cuando te van mal las cosas en el parque jurásico. pic.twitter.com/UOgCktEpp5 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 10, 2022

Hoy 12 de mayo, cumple 54 años el patinador nacido en California, Tony Hawk, célebre por ser considerado el mejor skater de la historia pic.twitter.com/8yHgC51MtM — Álvaro (@almorenito82) May 12, 2022

Por favor, que no acabe en la cárcel! Que alguien le ayude 🥺 pic.twitter.com/t9JkpTka6h — David Pareja (@davidpareja) May 12, 2022

-Doctor , dígamelo con delicadeza como se encuentra mi marido?

-Así, así.

-¿Puedo hablar con el?

-Apague la luz y ponga la mano en ese vaso. — Julia (@MedinaRabasco) May 12, 2022

A la hora de elegir un horno, hay que tener en cuenta los siguientes factores: 1- Que quepan muchas sartenes. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) May 10, 2022

Ni lana, ni poliéster ni algodón ni hostias. Sólo hay 2 tipos de tejidos: los que limpian las gafas y los que las dejan peor. — Bing (@Palasrrisas) May 11, 2022

Me gusta pensar que mi vida ha servido para abrirles el camino a todas las jovencitas y jovencitos confusos que vendrán detrás de mí… https://t.co/S8FTx4NVu0 — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) May 12, 2022