Toni Cantó dice que de joven fue de izquierdas y corrió "delante de los grises" y los tuiteros le desmontan su historia

Toni Cantó se ha vuelto a convertir en el centro de atención de la comunidad tuitera. El político del ¿PP?¿Cs?¿UPyD? ha querido explicar por qué ya no es de izquierdas con un relato apasionante difundido en un tuit acompañado de la portada de su nuevo libro, De joven fui de izquierdas, pero luego maduré.

"Corrí delante de los grises, cerca del Cojo Manteca, sin tener ni puta idea de por qué protestaba. La Ser y El País eran mi biblia y todo el que leyera El Mundo o el ABC merecía mi altiva desaprobación. Pacifista convencido, disculpaba cierto tipo de violencia: algo habrían hecho".

El tuit ha tenido cierto impacto, precisamente porque su contenido huele a humo. Al menos así se lo han recordado algunos usuarios de la red social, como el político de ERC Gabriel Rufián.

No pudo correr con Toni Cantó delante de los grises (porque en 1978 dejaron ese uniforme) salvo que ambos lo hicieran muy de chiquillos. Y a Manteca no lo imagino leyendo El País, menos aún El Mundo que no existía. https://t.co/S90IU0b0iT

