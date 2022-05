Eurovisión nos ha dejado con otra noche frenética. Tras una primera parte que llegó a su culmen con la actuación de Chanel, llegó el turno de las baladas. Una, luego otra… Y así hasta que perdimos la cuenta.

El sueño comenzó a llegar a los hogares de los televidentes.

Pero la energía volvió con las votaciones.

Pero, por supuesto, como todo Festival de Eurovisión que se precie, hubo una buena dosis de mamarracheo.

Y el resumen de Eurovisión estuvo claro: Ucrania ganadora y Chanel arrasando con su merecidísimo tercer puesto.

A reminder that the Ukrainian commentator for #Eurovision, Timur Miroshnychenko, is broadcasting from a bunker in an undisclosed location tonight pic.twitter.com/W1WUgpJMEU

— Scott Bryan (@scottygb) May 14, 2022