Hace dos años, el histórico dirigente comunista Julio Anguita falleció en la ciudad que también lo vio nacer, en Córdoba. Su trayectoria política ha sido recordada por compañeros y actuales líderes políticos, que lo han calificado como una "buena persona".

El antiguo coordinador general de Izquierda Unida recibió el cariño de ciudadanos, militantes y representantes públicos durante su funeral que, como tantos de los que se llevaron a cabo en aquella etapa, estuvo marcado por la pandemia y las restricciones sanitarias. Este 16 de mayo, muchos lo han recordado por sus formas de comunicar y por cómo concebía la política.

Yolanda Díaz ha destacado "su compromiso con su pueblo, su incansable defensa de los derechos sociales y la inteligencia que imprimía en su acción política".

Los usuarios de Twitter han querido rememorar algunas de sus frases más célebres.

📍2 años sin Julio Anguita📍

"No me da miedo el ruido del poder, no me dan miedo los tanques del poder, me da miedo el silencio del pueblo"

Hoy y siempre Julio presente❗️ pic.twitter.com/9pVXASUF13

