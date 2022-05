Parece que el regreso del emérito Juan Carlos I a España se acerca. Este fin de semana se ha conocido que Felipe VI, en un viaje a Emiratos Árabes Unidos, ha mantenido una conversación telefónica con su padre. Ambos han acordado que el monarca visitará no solo a su hijo, también a la reina Letizia, la infanta Sofía y a su esposa, la reina Sofía.

La primera parada será, según ha revelado Onda Cero, la localidad de Sanxenxo (Pontevedra), donde estará los próximos 21 y 22 de mayo. No obstante, fuentes de la Casa Real han asegurado a Público que aún no se ha determinado la fecha de llegada definitiva.

Sea como fuere, la noticia ha saltado a las redes sociales y los usuarios no han dudado en comentarla. Algunos de ellos han mostrado cierto cabreo por la actitud del ex Jefe de Estado, que se marchó de España bajo la sombra de la corrupción por varios movimientos económicos; entre ellos, el cobro de comisiones en la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

"El ser intocable te hace hacer lo que quieras por encima de toda ley y moral", manifestaba un tuitero. Muchos argumentan que la Justicia no actúa igual para todos y no es de extrañar, pues cabe recordar que Juan Carlos admitió que había incurrido en fraude fiscal cuando regularizó en varias ocasiones su situación tributaria.

No me lo puedo creer, con el historial intachable que tiene nuestro Rey emérito… https://t.co/m6NvTreLe4

Esto es como el meteorito/cometa que siempre esta apunto de caer en la tierra, pero nunca ocurre, y preferiria que lo hiciera a que voviera este tan campante a España. https://t.co/jlXQO7fsLh

